HCP | Présentation du rapport national sur la population et le développement au Maroc

Le rapport national du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur la population et le développement au Maroc a été présenté, mardi à Rabat, à l’occasion de la célébration du 30ème anniversaire de l’adoption du programme d’action de la Conférence Internationale pour la Population et le Développement (CIPD).

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du HCP, Ayache Khellaf, a indiqué que ce rapport met en évidence les efforts déployés pour améliorer le bien-être de la population en réduisant la pauvreté et les inégalités, améliorer les résultats en matière de santé et accroître l’accès à l’éducation, etc.

M. Khellaf a souligné que bien que des progrès significatifs ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire sur les domaines prioritaire du programme d’action de la CIPD

Le secrétaire général du HCP a rappelé qu’en 1994, la CIPD a défini une vision nouvelle et audacieuse de la relation entre la population, le développement et le bien être des individus dans son programme d’action.

Le programme en question, a-t-il dit, a constitué un cadre de référence sur lequel se fondent un certain nombre d’accords internationaux, dont la déclaration et le programme d’action de pékin de 1995, le plan d’action internationale de Madrid sur le vieillissement 2002, le programme de développement durable à l’horizon 2030, le nouvel agenda urbain en 2016 et le pacte mondial des migrations sûres, ordonnées et régulières en 2018.

Selon lui, ce rapport se fixe comme objectif d’évaluer la mise en œuvre de la politique de population et développement au Maroc au cours des cinq dernières années et donc de déterminer les avancées, les défis et les opportunités liées à la réalisation des objectifs du programme d’action de la CIPD.

Dans sa présentation du rapport national sur la population, le directeur de centre d’études et de recherches démographiques (CERED), Mohamed Fassi-Fihri a relevé que le Rapport se base sur les données produites par le HCP et les informations fournies par les départements ministériels concernés.

Il a pour objectif de déterminer les avancées, les défis et les opportunités liées à la réalisation des objectifs du PA de CIPD 1994, a-t-il expliqué, précisant qu’il est composé de 16 chapitres répartis autour de cinq parties principales, à savoir “contexte général”, “Dignité et Egalité”, “Santé et Santé sexuelle et reproductive”, “Espace, Migration et Habitat” ainsi que “Collecte des données statistiques, Recherche, Partenariat et Gouvernance”.

De son côté, le Représentant-Assistant & Coordonnateur de Programme au Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Abdelilah Yaakoubd, a relevé que cette célébration se veut une mise en avant du développement durable centré sur l’humain et constitue l’occasion d’affirmer le ré-engagement envers l’agenda de la CIPD et d’ouvrir la voie à de nouveaux engagements et à un nouveau positionnement pour le programme de population et de développement pour l’après-2030.

Aux niveaux régional et national, en concertation avec les États membres et en étroite coordination avec les partenaires et institutions nationales, l’UNFPA a soutenu le processus de recueil des données et a appuyé dans ce même cadre l’organisation de plateformes de dialogue autour de thématiques prioritaires en veillant à l’implication des multiples acteurs et parties prenantes, a relevé M. Yaakoubd.

Ces dialogues ont été des moments cruciaux pour revigorer et élargir la communauté de la CIPD de sorte à fédérer davantage les efforts et les engagements et à amplifier les voix et les alliances autour de l’agenda de la CIPD au-delà de 2024.

Le Représentant-Assistant & Coordonnateur de l’UNFPA a relevé que le HCP constitue un partenaire à la fois historique et stratégique avec qui le démarrage du partenariat remonte au lancement du premier cycle de coopération avec le gouvernement marocain, conclu il y a plus de 45 ans.

“La collaboration entre nos deux institutions a depuis lors, était à la fois féconde, diversifiée et marquée par une grande capacité d’adaptation et d’extension à des thématiques nouvelles”, a-t-il noté.

Organisée par l’UNFPA, cette rencontre de sensibilisation et de partage d’information avec l’ensemble des partenaires gouvernementaux et de la société civile sera également l’occasion de présenter les déclarations d’engagements du Consortium pour les droits à la santé sexuelle et reproductive et à l’égalité genre, du Groupe d’innovation pour la jeunesse, de la coalition genre, population et climat en plus de la déclaration interuniversitaire pour la concrétisation de la vision de la CIPD pour un monde qui place la dignité individuelle et les droits humains au centre du développement.

LR/MAP