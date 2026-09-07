Remise à Budapest du Grand Cordon du Ouissam Alaouite à l’ancien ambassadeur de Hongrie au Maroc

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L’ambassadeur du Maroc en Hongrie, Mme Karima Kabbaj, a procédé, vendredi à Budapest, à la remise du Grand Cordon du Ouissam Alaouite à l’ancien ambassadeur de Hongrie au Maroc, M. Miklós Tromler, distinction que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu lui décerner.

Lors d’une cérémonie organisée à la Résidence du Royaume du Maroc à Budapest, Mme Kabbaj a rendu hommage au parcours de M. Tromler et à l’action qu’il a menée durant les dix années passées à la tête de l’ambassade de son pays à Rabat, saluant la qualité de la coopération établie durant son mandat et l’engagement constant du diplomate en faveur de la consolidation des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

De son côté, M. Tromler a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette haute distinction, soulignant l’attachement qu’il porte, ainsi que sa famille, au Maroc.

Il a également évoqué les moments marquants de son passage dans le Royaume, l’accueil chaleureux, la générosité et l’hospitalité dont il a bénéficié ainsi que les membres de sa famille tout au long de leur séjour.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment de M. Ivan Medevsetky, sous-secrétaire d’État, de consuls honoraires de Hongrie au Maroc, ainsi que des membres de la famille de M. Tromler et de plusieurs de ses proches et amis.

LR/MAP