Rabat | M. Sekkouri s'entretient avec le président de la chambre des représentants jordanienne

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a eu, jeudi à Rabat, des entretiens avec le président de la Chambre des Représentants de Jordanie, Mazen Turki Al-Qadi, en visite de travail dans le Royaume à la tête d’une délégation parlementaire.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Turki Al-Qadi a indiqué que les discussions ont porté sur la subvention accordée par le Maroc en vue de la création d’un centre de formation professionnelle pour le transfert de l’expérience marocaine réussie vers la Jordanie dans le domaine de l’emploi technique.

Il a, à cet égard, souligné la ferme volonté des deux parties de renforcer la coopération et l’échange d’expertises dans l’ensemble des domaines liés à l’enseignement et à la formation technique.

Pour sa part, M. Sekkouri a rappelé les “relations historiques” unissant le Maroc et la Jordanie, mettant en exergue la densité et la diversité des projets de coopération liant les deux pays, en particulier dans le champ de la formation professionnelle.

Le ministre a précisé que cette rencontre a permis de présenter l’expérience marocaine des Cités des métiers et des compétences, initiée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que le programme national “Tadaroj” dédié à la formation professionnelle par apprentissage, en plus de l’expérience nationale en matière de très petites, petites et moyennes entreprises.

Ces entretiens se sont déroulés en présence de l’ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie à Rabat, Joumana Ghanimat, ainsi que de plusieurs membres de la Chambre des représentants jordanienne.

