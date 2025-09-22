Rabat | M. Mezzour s’entretient avec le ministre de la Défense de l’Inde, Rajnath Singh

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre de la Défense de la République de l’Inde, Rajnath Singh, accompagné d’une délégation de haut niveau en visite de travail au Maroc.

À cette occasion, M. Mezzour a souligné que les relations entre le Maroc et l’Inde ont connu une dynamique importante depuis la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Inde en 2015, marquée par une avancée notable, notamment dans le domaine industriel.

Le ministre a relevé que les investissements indiens se sont multipliés dans le Royaume, en particulier dans l’industrie de défense, précisant que plusieurs entreprises indiennes conduisent déjà des projets dans ce domaine.

M. Mezzour a également noté que la visite de M. Singh au Maroc constitue une occasion pour superviser ces projets et procéder à l’inauguration de l’usine Tata Advanced Systems Maroc, dédiée à la fabrication de plateformes blindées à roues.

D’après lui, le choix porté sur le Maroc témoigne de la confiance dans le climat de stabilité du Royaume.

Cette visite de M. Singh s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre le Maroc et l’Inde, marquée par la signature, plus tôt dans la journée, d’un mémorandum d’entente portant sur la coopération dans les domaines de la formation, de l’entraînement et exercices, de la cybersécurité et la cyberdéfense, de l’industrie de défense, de la santé militaire ainsi que de l’échange d’expérience et d’expertise dans différents domaines d’intérêts communs.

LR/MAP