Rabat | Le Cap-Vert souhaite bénéficier de l’expérience marocaine dans le domaine de l’aviation

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre du Tourisme et des Transports de la République du Cap-Vert, José Luís Sá Nogueira, a réitéré, lundi à Rabat, la volonté de son pays de tirer profit de l’expérience marocaine dans le domaine de l’aviation, vu les progrès réalisés par le Royaume dans ce secteur.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, le responsable capverdien a indiqué que sa visite au Maroc s’assigne pour objectif d’explorer les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l’aviation, de manière à booster les échanges économiques entre les deux pays.

M. Sá Nogueira a, en outre, souligné l’importance des investissements dans le tourisme, secteur dont l’activité repose entre autres sur le transport aérien, rappelant que le Maroc et le Cap-Vert entretiennent des relations solides, marquées par une excellente coopération, ce qui en fait un modèle en matière de coopération entre les pays africains.

De son côté, M. Kayouh a affirmé que cette rencontre a été l’occasion d’examiner les moyens de consolider les relations bilatérales et de renforcer les dessertes aériennes entre les deux pays, tout particulièrement avec la programmation de six vols hebdomadaires à destination de la capitale Praia et de la ville de Sal.

Il a été convenu de former des pilotes capverdiens au Maroc et de préparer une rencontre entre des hommes d’affaires des deux pays, en vue d’étudier les opportunités d’investissement dans le secteur du fret et de la logistique, a-t-il relevé.

Rappelant les investissements importants réalisés par la République du Cap-Vert dans le tourisme, M. Kayouh a mis en avant la valeur ajoutée que l’expérience marocaine pourra apporter à ce pays dans le secteur de la logistique.

LR/MAP