Rabat | M. Akhannouch met en lumière le rôle crucial des enseignants dans la réforme éducative

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Les femmes et les hommes de l’enseignement sont de véritables partenaires de la réforme éducative, un processus de longue haleine qui exige constance dans l’effort et confiance mutuelle, a affirmé mercredi à Rabat le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Les enseignants “ne sont pas de simples exécutants, mais des partenaires à part entière” qui prennent part aussi bien au diagnostic, à la proposition, à la mise en œuvre qu’à l’évaluation et à l’ajustement, a souligné M. Akhannouch à l’ouverture de la 2e édition du Forum national de l’enseignant, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a souligné, à cet égard, que ce forum reflète la Haute Sollicitude constante dont le Souverain ne cesse d’entourer les femmes et les hommes de l’enseignement, eu égard de leur rôle central dans l’édification du citoyen marocain et la formation de générations capables de porter les ambitions d’un Maroc émergent, ajoutant que cette édition consacre l’ancrage d’une nouvelle tradition institutionnelle qui érige le dialogue, l’écoute et la prise en compte des préoccupations des enseignants en choix stratégique irréversible.

M. Akhannouch a rappelé, à cette occasion, que la profession d’enseignant a retrouvé ses lettres de noblesse à travers une batterie de mesures, dont l’approbation du nouveau statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale qui concerne environ 336.000 fonctionnaires, l’amélioration des conditions matérielles à travers une revalorisation générale des salaires de pas moins de 1500 DH mensuels, outre la révision du régime des indemnités pour un budget global annuel de 17 milliards de dirhams.

Parallèlement, le gouvernement a lancé une réforme du système de formation, axée sur le renforcement de la formation initiale et la mise en place de parcours de formation continue, a-t-il fait remarquer, notant qu’une feuille de route a également été adoptée, plaçant le triptyque école-enseignant-élève au cœur de la refonte du système éducatif.

Le Chef du gouvernement a, en outre, mis en avant le programme “Écoles pionnières”, qui concerne plus de 4.600 établissements primaires accueillant près de 2 millions d’élèves, avec pour perspective une généralisation complète à l’horizon de l’année scolaire 2026-2027, en plus des efforts consentis pour endiguer la déperdition scolaire et élargir les écoles de la Deuxième chance.

De son côté, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a estimé que ce forum constitue une étape nationale phare sur la voie de la valorisation du rôle central que joue l’enseignant dans le système éducatif et un espace de dialogue et de réflexion collective sur les moyens de promouvoir la pratique éducationnelle et améliorer l’apprentissage, relevant que cet évènement se veut également l’occasion de célébrer les efforts inlassables des enseignants et de partager les expériences réussies et les innovations pédagogiques susceptibles de contribuer au renouveau de l’École marocaine.

Des réformes concrètes ont été engagées pour améliorer les conditions professionnelles et sociales des enseignants et leur offrir un environnement propice à l’exercice de leurs missions, renforçant ainsi la stabilité et l’efficacité du système éducatif, a-t-il fait observer, réaffirmant l’engagement du ministère à placer le capital humain au cœur de ses priorités, à travers le renforcement de l’accompagnement pédagogique, le développement de la formation continue et la valorisation des efforts des enseignants.

Le ministre a expliqué que la transformation de l’école marocaine constitue une ambition collective visant à améliorer les apprentissages fondamentaux, à promouvoir l’équité et à préparer des générations aptes à relever les défis futurs. “Cette ambition ne se concrétise pas uniquement à travers les politiques, mais se construit au quotidien en classe, dans la relation pédagogique, la confiance mutuelle et la persévérance”, a-t-il affirmé.

Pour sa part, la présidente du Conseil Supérieur de l’éducation, de la formation, et de la recherche scientifique, Rahma Bourqia, a indiqué que ce forum s’impose comme un rendez-vous annuel réunissant les différents acteurs pour réfléchir aux enjeux du métier d’enseignant et au rôle fondamental de l’ensemble des intervenants du système éducatif, estimant que l’enseignement constitue le socle de la production du capital humain et un levier essentiel de promotion sociale.

Cette rencontre offre également l’occasion de mettre en lumière les nouveautés du métier et les rôles des enseignants, qui dépassent la simple transmission des connaissances pour inclure la formation de la personnalité de l’apprenant et le développement de ses compétences, a-t-elle souligné, saluant leur contribution déterminante à la transformation du système éducatif, notamment à travers l’investissement dans le développement personnel, le renouvellement des méthodes pédagogiques et l’adoption d’approches centrées sur l’apprenant.

Le président de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation, Youssef El Bakkali, a quant à lui souligné que le partenariat avec le ministère de tutelle repose, depuis son lancement, sur une vision commune et une volonté partagée d’améliorer les conditions des enseignants, ayant donné lieu à des initiatives accompagnant les mutations du secteur.

A partir de 2023, la Fondation a procédé à l’acquisition d’équipements informatiques au profit de ses adhérents afin de faciliter les pratiques pédagogiques, notamment dans le cadre des Ecoles pionnières, avec plus de 117.000 ordinateurs et 37.000 vidéoprojecteurs distribués, a-t-il fait savoir. En matière de formation continue, une plateforme d’apprentissage des langues a été mise à disposition de 32.000 bénéficiaires, parallèlement au financement d’autres programmes de formation destinés aux cadres éducatifs.

Organisé par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’Education-Formation, ce forum se tient sur deux jours sous le thème : “L’enseignant, au cœur de la transformation de l’éducation”.

Cet événement vise à favoriser le dialogue et l’échange entre les différents acteurs du système éducatif, offrant ainsi un espace de partage de visions et d’expériences pour enrichir le débat pédagogique. Il connaît la participation de plus de 3.000 enseignantes et enseignants venus de toutes les régions du Royaume, ainsi que des experts et des spécialistes nationaux et internationaux.

Les travaux de cette édition s’articulent autour de quatre axes majeurs: la formation au métier d’enseignant, l’épanouissement au travail, l’adoption de pratiques pédagogiques efficaces en classe et la compréhension des élèves et l’accompagnement de leurs besoins spécifiques.

Le programme comprend aussi des conférences scientifiques, des tables rondes thématiques, des ateliers participatifs et des sessions de partage d’expériences, offrant un cadre opérationnel pour la diffusion des pratiques pédagogiques efficaces.

LR/MAP