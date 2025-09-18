Renforcement des liens sino-africains | L’UCESA mise à l’honneur par le CESE du Maroc à Xi’an

L’Union des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires d’Afrique (UCESA), présidée par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) du Maroc, a été saluée, mardi à Xi’an (centre de la Chine), pour sa contribution au renforcement de la coopération sino-africaine.

Cette reconnaissance a eu lieu lors d’une rencontre, la première, entre le président du Conseil économique et social de Chine (CESC), Wang Dongfeng, et le président du CESE, Abdelkader Amara, en sa qualité de président de l’UCESA.

À cette occasion, M. Wang a salué l’engagement et l’apport significatif de l’UCESA dans le renforcement des relations sino-africaines, en mettant en exergue le rôle majeur du Royaume du Maroc dans le rayonnement de l’Union aux plans régional et international, ainsi que le leadership du CESE et la pertinence de ses initiatives à l’échelle du continent, a indiqué le CESE dans un communiqué.

Il a, dans ce cadre, félicité l’UCESA pour les résultats tangibles enregistrés dans la poursuite de son élargissement aux fins de servir les finalités d’intégration régionale africaine, notamment avec la prochaine adhésion à l’Union du Conseil de développement économique et social (CNDES) de la Guinée équatoriale.

En sa qualité de vice-président et secrétaire général de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), organe consultatif politique suprême de la Chine auquel est rattaché le CESC, M. Wang a exprimé sa disposition entière à promouvoir un partenariat stratégique entre l’UCESA et le CESC, susceptible de contribuer activement à l’édification d’une communauté sino-africaine résiliente et de destin partagé.

À cet égard, il a rappelé le consensus international autour des initiatives lancées par le Président Xi Jinping, citant notamment la “Ceinture et Route”, l’initiative pour le développement mondial, l’initiative pour la sécurité mondiale et l’initiative pour la civilisation mondiale.

M. Wang a, par ailleurs, souligné l’intérêt d’un apprentissage mutuel entre civilisations pour relever des défis communs, en mettant en avant les progrès extraordinaires réalisés par la Chine dans la lutte contre la pauvreté.

Pour sa part, M. Amara a réitéré sa détermination ainsi que celle de l’UCESA à œuvrer au renforcement du partenariat avec le CESC dans le sillage de la grande tradition de coopération sino-africaine.

Il a souligné les liens historiques et stratégiques entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine, rappelant l’attachement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à asseoir une coopération triangulaire riche et diversifiée, fondée sur un véritable partenariat “gagnant-gagnant” avec la Chine.

S’agissant des initiatives mises en place entre l’UCESA et le CESC, M. Amara s’est réjoui du dialogue constructif entre les présidents des Conseils économiques et sociaux africains et leur homologue chinois, à travers la tenue régulière de tables rondes qui constituent une plateforme de compréhension mutuelle des priorités respectives ainsi qu’une force de propositions arrimée à l’agenda de développement du Forum de Coopération sino-africain (FOCAC) sur des sujets d’intérêt majeur tels que la digitalisation, l’innovation et le financement des infrastructures.

La réunion a été l’occasion d’échanger sur les priorités de la coopération entre les deux parties afin d’apporter des solutions pragmatiques aux défis économiques, sociaux et environnementaux que la Chine et le Continent africain doivent relever ensemble, a indiqué le CESE dans un communiqué.

La rencontre a également offert l’opportunité d’apprécier la qualité du partenariat UCESA-CESC et de mettre en avant les principaux acquis, notamment la déclaration commune adoptée à Shanghai en novembre 2024 et la reconnaissance du rôle de l’UCESA dans le plan d’action du FOCAC, tenu en septembre 2024 à Beijing.

Elle a été, en outre, l’occasion d’explorer les voies et moyens d’approfondir un partenariat entre le CESE du Maroc et le CESC, aligné sur les priorités de développement des deux pays et favorisant l’échange de bonnes pratiques et l’apprentissage mutuel.

MM. Wang et Amara ont convenu d’organiser la cinquième table ronde UCESA-CESC en Afrique au premier semestre 2026 et de se rencontrer prochainement à Rabat, à l’invitation de M. Amara.

À l’issue de cette réunion, M. Wang a insisté sur l’importance que revêt l’intervention de M. Amara, en tant qu’invité spécial, dans les travaux du Forum économique et social de Chine, plateforme de dialogue et de réflexion sur des sujets en lien avec les grands enjeux mondiaux tels que la paix, le développement durable, la coopération économique, l’intelligence artificielle et la prospérité partagée.

L’édition de cette année se tient jeudi et vendredi à Xi’an (province du Shaanxi) sous le thème: “Approfondir les échanges et l’apprentissage mutuel entre les civilisations pour une communauté de destin pour l’humanité”.

LR/MAP