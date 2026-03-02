Guerre en Iran | L’Irak prolonge la fermeture de son espace aérien jusqu’à mercredi

L’Irak a annoncé, lundi, la prolongation de la fermeture de son espace aérien à tous les vols entrants, sortants et en transit pour une durée supplémentaire de 48 heures, soit jusqu’à mercredi à 9h00 GMT.

Dans un communiqué, l’Autorité de l’aviation civile irakienne a indiqué que cette deuxième prolongation repose sur l’évaluation continue de la situation sécuritaire, à la lumière de l’évolution des événements et des tensions régionales.

Le ministère irakien des Transports avait annoncé samedi la fermeture de l’espace aérien du pays, quelques heures après le début de l’attaque contre l’Iran.

