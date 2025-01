Parlement | El Adaoui présente le rapport des activités de la Cour des Comptes pour 2023-2024

Partager Facebook

Le Premier Président de la Cour des Comptes, Zineb El Adaoui, a présenté mercredi, lors d’une séance plénière conjointe des deux Chambres du Parlement, un exposé sur les activités de la Cour des Comptes au titre de la période 2023-2024, conformément aux dispositions de l’article 148 de la Constitution.

Au début de son exposé, Mme El Adaoui a indiqué que cette rencontre marque une étape constitutionnelle remarquable qui s’aligne sur les meilleures pratiques à l’échelle internationale, le but étant de permettre aux élus de la Nation et à l’opinion publique d’appréhender les principales évolutions et problématiques liées à la gestion de la chose publique et qui sont d’une extrême urgence.

L’exposé met l’accent sur certaines conclusions issues des activités les plus importantes de la Cour, qui se rapportent aux défis de la gestion de la chose publique et à la concrétisation du principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes, a précisé Mme El Adaoui.

L’exposé s’articule autour de trois principaux axes relatifs au “Suivi de la mise en œuvre des grands chantiers de réforme”, “Résultats des missions d’évaluation des programmes et projets publics et des missions de contrôle de gestion” et “Missions relatives à la consécration du principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes”.

