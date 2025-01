Le Maroc participe à Genève au 1er Congrès mondial sur les disparitions forcées

Partager Facebook

Le Maroc prend part au 1er Congrès mondial sur les disparitions forcées, qui se tient mercredi et jeudi à Genève et vise à renforcer les efforts mondiaux de lutte contre les disparitions forcées en réunissant les principaux acteurs et favorisant une action collective.

Le Maroc est représenté à cet événement par une délégation conduite par Mme Fatima Barkan, Secrétaire générale de la Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH), et comprenant notamment le Représentant permanent adjoint à la Mission permanente du Maroc à Genève, Abdellah Boutadghart, et le Directeur du dialogue et partenariat avec les associations et organismes nationaux au sein de la DIDH, ainsi que des représentants d’autres institutions concernées.

Mme Amina Bouayach, présidente du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), prend part également aux travaux de ce Congrès.

Au programme de cet événement figurent des tables-rondes sur des sujets tels que la responsabilité internationale pour les personnes victimes de disparitions forcées, le renforcement des procédures de recherche et la protection des victimes, des défenseurs des droits, des avocats et des journalistes.

Au menu également figure un segment de haut niveau qui verra les États, partenaires et institutions présenter une série de “pledges”, des engagements visant la promotion et la mise en œuvre des objectifs de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées par les États parties.

Le Maroc est un Etat partie de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qu’il a paraphée en 2007 et ratifiée en 2013. De même, en tant que “Core State” de cette initiative, le Royaume milite pour la ratification universelle de la Convention.

LR/MAP