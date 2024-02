Paris | L’ACAPS préside la réunion du Groupe des contrôleurs d’assurance francophones

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) préside, du 30 janvier au 1er février à Paris, la réunion et le séminaire annuel du Groupe des contrôleurs d’assurance francophones (GCAF).

Organisée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Institut Bancaire et Financier International (IBFI), la réunion rassemble les représentants d’une vingtaine de pays membres du GCAF afin d’échanger sur les activités futures du Groupe et du renouvellement du bureau du GCAF, indique l’ACAPS sur son site web.

Quant au séminaire, il est axé sur divers sujets d’actualité tels que le contrôle basé sur les risques, l’assurance inclusive, la digitalisation des services d’assurance et les bonnes pratiques en matière de règlement des sinistres, fait savoir la même source.

L’ACAPS précise que les réunions du GCAF ont pour objectif de renforcer la coopération entre les membres de cette organisation, pour favoriser, par le biais des échanges d’expériences et d’informations, les meilleures pratiques et les dernières évolutions en matière de contrôle des assurances.

Ces rencontres visent également à explorer de nouvelles opportunités de partenariat et à soutenir les canaux de coopération et d’échange d’expertise entre les membres du Groupe.

L’ACAPS, qui assure la présidence du GCAF depuis 2021, fait partie des membres fondateurs de ce Groupe et contribue de manière continue à ses travaux et ses réunions.

LR/MAP