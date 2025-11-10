Ouverture de la COP30 à Belém | Un nouvel élan pour l’action climatique mondiale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la 30ᵉ Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP30) ont été officiellement ouverts, lundi à Belém, en Amazonie brésilienne, avec pour ambition de donner un nouvel élan à l’action climatique mondiale.

Le Maroc prend part à cette rencontre planétaire, qui se poursuivra jusqu’au 21 novembre, à travers une délégation officielle conduite par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Des délégations de 194 pays, ainsi que de l’Union européenne, participent à la COP30, selon les informations communiquées par le gouvernement de l’État du Pará.

La capitale de cet État amazonien s’attend à accueillir plus de 50.000 visiteurs, parmi lesquels des négociateurs, des observateurs, des scientifiques, des représentants gouvernementaux, des organisations de la société civile et des mouvements sociaux.

Tous débattront des priorités fixées par la présidence brésilienne : renforcer le multilatéralisme, rapprocher les politiques climatiques de la vie quotidienne des populations et accélérer la mise en œuvre de l’Accord de Paris.

Pour la première fois, la COP se tient au cœur de l’Amazonie, territoire emblématique de l’urgence climatique mondiale. Le choix de Belém consacre le rôle stratégique de la forêt amazonienne dans la régulation du climat planétaire et dans la quête de solutions durables.

La COP30 devrait également accueillir la plus grande mobilisation autochtone de toutes les éditions précédentes, avec plus de 3.000 participants issus des peuples indigènes d’Amazonie.

Au total, 286 événements sont programmés dans les zones bleue et verte, répartis sur quatre auditoriums. Les pavillons accueilleront la communauté brésilienne et internationale autour de dialogues sur la lutte contre le changement climatique.

Les négociations porteront principalement sur la révision des Contributions déterminées au niveau national (CDN), ces engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur le financement climatique et les mécanismes d’appui aux pays en développement dans leurs transitions énergétiques.

Chaque « Jour Thématique » a été conçu pour s’aligner sur les six axes de l’Agenda d’Action de la COP30 – Énergie, Industrie et Transport ; Forêts, Océans et Biodiversité ; Agriculture et Systèmes Alimentaires ; Villes, Infrastructures et Eau ; Développement Humain et Social ; et Questions Transversales – et pour mettre en lumière les actions et solutions prioritaires définies dans les 30 Objectifs clés pour la mise en œuvre de la présidence de la COP30.

Au-delà de la zone bleue, où se dérouleront les négociations officielles, de nombreuses activités animeront la ville afin de sensibiliser le grand public aux multiples dimensions de la crise climatique.

La COP30 a été précédée d’un Sommet des dirigeants sur le climat, tenu les 6 et 7 novembre, qui a réuni des chefs d’État et de gouvernement, des ministres et des représentants d’organisations internationales issus de 153 délégations, dont celle du Maroc, représentée par Mme Benali aux côtés de l’ambassadeur de SM le Roi au Brésil, Nabil Adghoghi, pour débattre des défis urgents du changement climatique et des engagements nécessaires pour y faire face.

LR/MAP