Mobilisation des Casablancais pour donner leur sang en solidarité avec les victimes du séisme

Plusieurs casablancais ont afflué, tôt samedi matin sur le centre régional de transfusion sanguine de la ville, pour donner leur sang dans un élan de solidarité visant à sauver les vies des victimes du séisme ayant frappé vendredi soir plusieurs régions du Royaume.

Ainsi, nombre de citoyens ont formé de longues files d’attente devant le centre pour donner leur sang, en signe de solidarité avec les victimes du séisme qui a fait plusieurs morts et blessés.

A cette occasion, les citoyens donneurs de sang et les responsables du centre ont appelé la population de la capitale économique et de la région à affluer massivement sur les centres de transfusion sanguine de la région pour contribuer à sauver des vies.

A cet égard, Dr Amal Drid, directrice du centre régional de transfusion sanguine de la région Casablanca-Settat, a souligné, dans une déclaration à la presse, qu’à 14h00 samedi, le nombre de personnes de différents âges et nationalités ayant donné leur sang s’élève à 300 donneurs.

Elle a tenu, à cette occasion, à exhorter les citoyens à affluer vers les unités présentes dans les différentes villes de la région pour donner leur sang après le séisme de vendredi d’autant plus que la période d’été est marquée par un ralentissement des opérations de don de sang.

“Nous avons besoins de plus de 1000 donneurs chaque jour pour pouvoir couvrir les besoins des victimes du séisme et renflouer les stocks de cette matière vital”, a-t-elle dit, notant qu’au niveau de la région, il existe des centre de transfusions sanguine à Sidi Otman, Hay Mohammadi (Casablanca), à l’Hôpital universitaire international Mohammed VI (Bouskoura), à Settat et à El Jadida.

Le séisme qui a frappé, vendredi soir la province d’Al Haouz, a fait 1.037 morts et 1.204 blessés, dont 721 grièvement, selon un bilan provisoire du ministère de l’Intérieur, arrêté à 13h00 samedi.

LR/MAP