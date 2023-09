Tanger | Forte affluence au don de sang en solidarité avec les victimes du séisme

Partager Facebook

Les habitants de Tanger et ses environs ont afflué massivement, samedi matin, au Centre régional de transfusion sanguine pour faire don de leur sang au profit des victimes du séisme, qui a frappé vendredi soir plusieurs régions du Royaume.

Ainsi, le Centre de transfusion sanguine de la ville du Détroit, situé au boulevard Al Massira El Khadra, a connu une forte affluence des donneurs, femmes et hommes de tous âges, suite à l’appel lancé par les responsable du ministère de la Santé et du Centre, ainsi que par des acteurs de la société civile, en vue de collecter les poches de sang nécessaires à même de sauver les victimes du séisme.

Dans ce cadre, plusieurs associations locales et des acteurs sociaux et civils ont appelé les habitants de la ville à accomplir ce devoir humanitaire et sociétal et à contribuer à collecter les quantités de sang nécessaires, en vue de sauver les victimes du tremblement de terre qui a frappé plusieurs provinces du Royaume.

Ils ont, à cet égard, exhorté les citoyens à se rendre massivement au Centre régional de transfusion sanguine ou au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI, qui a mis en place, à cet effet, une unité de don de sang.

La donneuse Fatima Boulaich a souligné que le don de sang, en plus d’être une nécessité urgente dans ces circonstances difficiles que traversent de nombreuses régions du Royaume, est une marque de cohésion et de solidarité à l’égard des victimes, notant que cette initiative humanitaire et citoyenne doit perdurer dans le temps et devenir une habitude chez les personnes capables.

Pour sa part, le jeune Taoufil Taawati a affirmé que la solidarité est l’une des valeurs fondamentales de la société marocaine, soulignant qu’il est venu ce matin au Centre de transfusion sanguine pour faire don de son sang, afin de venir en aide aux sinistrés dans les différentes régions du Royaume.

Quant à Larbi Karkich, il a assuré que le don du sang est un devoir national et religieux auquel s’attachent la plupart des Marocains, et que beaucoup ont l’habitude de donner leur sang, relevant que les citoyens ne doivent pas se contenter de faire don de leur sang seulement dans ces circonstances difficiles, mais ils doivent s’habituer à ce genre d’initiatives.

Pour Sanae B., il s’agit d’une initiative humanitaire et solidaire à l’égard des victimes, soulignant que tous les Marocains sont prêts à accomplir leur devoir, à travers des initiatives individuelles ou collectives, en consécration des valeurs de solidarité et d’entraide qui caractérisent la société marocaine.

Par ailleurs, des associations de la ville de Tanger ont lancé des initiatives civiles visant à collecter des aides en faveur des victimes du séisme d’Al Haouz, notamment des couvertures et des produits alimentaires de première nécessité, qui seront ensuite acheminés jusqu’aux zones sinistrées.

LR/MAP