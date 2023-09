Séisme d’Al Haouz | 1.037 morts et 1.204 blessés, dont 721 grièvement (bilan provisoire)

Partager Facebook

Le séisme qui a frappé, vendredi soir la province d’Al Haouz, a fait 1.037 morts et 1.204 blessés, dont 721 grièvement, selon un bilan provisoire du ministère de l’Intérieur, arrêté à 13h00 samedi.

Cette secousse tellurique a fait des victimes dans 9 préfectures et provinces du Royaume, a annoncé le ministère dans un communiqué, dans le cadre de l’interaction avec l’opinion publique nationale, faisant état de 542 morts dans la province d’Al Haouz, de 321 morts dans la province de Taroudant, de 103 morts dans la province de Chichaoua, de 38 morts dans la province de Ouarzazate et d’un mort à Tinghir, tandis qu’aucun nouveau décès n’a été signalé dans les préfectures et provinces de Marrakech, Azilal, Agadir Ida Outanane, du Grand Casablanca et Youssoufia.

Les autorités publiques continuent de déployer l’ensemble des moyens humains et logistiques nécessaires, ainsi que des unités d’intervention spécialisées constituées d’équipes de recherche et de secours, alors que les différentes structures sanitaires dans les régions affectées connaissent une mobilisation générale pour prodiguer les soins nécessaires aux victimes.

Tout en assurant la poursuite depuis la nuit de vendredi à samedi des opérations de secours qui se déroulent dans de bonnes conditions, le ministère de l’Intérieur salue avec fierté et estime la population locale pour son sens élevé de patriotisme et son grand élan de solidarité pour surmonter les conséquences de ce tremblement de terre et appuyer les efforts déployés à cette fin par l’ensemble des services présents sur le terrain, ajoute la même source.

