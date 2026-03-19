Marrakech-Ménara sacré meilleur aéroport régional d’Afrique selon l’ONDA

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L’aéroport Marrakech-Ménara a remporté le titre de meilleur aéroport régional d’Afrique aux World Airport Awards 2026, organisé par Skytrax à Londres, selon l’Office National des Aéroports (ONDA).

“L’aéroport Marrakech-Ménara vient d’être désigné meilleur aéroport régional d’Afrique lors des World Airport Awards 2026, dont la cérémonie s’est tenue le 18 mars à Londres à l’occasion de l’événement PTE World”, précise l’Office dans un communiqué, notant que ce titre consacre la montée en puissance des aéroports marocains et valide la transformation engagée dans le cadre de la stratégie Aéroports 2030.

Cette distinction internationale attribuée pour la première fois par Skytrax à l’aéroport de Marrakech, confirme également l’adhésion croissante des passagers à la qualité de l’expérience proposée dans les aéroports marocains, poursuit la même source.

Parallèlement, elle s’inscrit pleinement dans la dynamique de transformation portée par l’ONDA à travers sa stratégie Aéroports 2030, qui place l’expérience passager, l’efficacité opérationnelle et la modernisation des infrastructures au cœur du développement du réseau aéroportuaire national.

Les progrès enregistrés par Marrakech-Ménara dans l’enquête mondiale de satisfaction menée par Skytrax témoignent de l’impact concret des actions engagées par l’ONDA et par l’ensemble de ses partenaires, le ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, les autorités locales de Marrakech ainsi que le ministère du Transport et de la Logistique.

Avec cette distinction, Marrakech-Ménara renforce sa position parmi les aéroports les plus performants du continent et confirme son rôle de porte d’entrée majeure vers le Maroc.

En effet, l’aéroport bénéficie d’une reconnaissance grandissante auprès des voyageurs internationaux, séduits par la qualité de l’accueil, la fluidité du parcours passager et l’efficacité des services opérationnels.

Créés en 1999, les World Airport Awards figurent parmi les distinctions les plus prestigieuses de l’industrie aéroportuaire mondiale. Les lauréats sont désignés à partir de la plus grande enquête internationale de satisfaction des passagers, qui évalue la qualité des services et des infrastructures dans plus de 565 aéroports à travers le monde.

L’étude repose sur des questionnaires complétés par des voyageurs de plus de 100 nationalités entre août 2025 et début février 2026.

LR/MAP