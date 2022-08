Marrakech, destination la plus plébiscitée par les Français cet été (Le Parisien)

Marrakech occupe la première place du classement des destinations les plus plébiscitées par les touristes français cet été, rapporte le quotidien français “Le Parisien”, citant le moteur de recherche spécialisé dans les voyages, Liligo.

Dans un article mis en ligne, le journal, qui cite Liligo, relève que la place de numéro 1 du classement des destinations les plus recherchées par les Français (entre le 1er janvier et le 22 août pour des vols aller-retour pour une personne en juillet et août au départ de la France) est Marrakech, traditionnellement largement plébiscitée pendant l’été.

Portée par des prix toujours bas, la ville marocaine était en effet accessible pour 274 euros aller-retour par personne, soit 10% de plus que l’année dernière, mais toujours 23% de moins par rapport à la période avant la crise sanitaire, précise la même source.

La ville ocre est suivie par Lisbonne, Porto, Barcelone, Istanbul, Montréal, Djerba et Nice. Ajaccio et Pointe-à-Pitre ferment la marche du podium.

Les départs en vacances en avion ont redécollé cet été, fait observer “Le Parisien”, qui note que malgré les grèves de la fin juin et du début du mois de juillet, de nombreux voyageurs ont choisi de se rendre au soleil en avion depuis la France.

“Les voyageurs ont opté cette saison pour des villes proches, souvent européennes, grâce à des prix attractifs”, indique Liligo dans son bilan de la saison estivale.

Le volume de recherches mené sur Liligo (entre le 1er janvier et le 22 août pour des vols aller-retour pour une personne en juillet et août au départ de la France) est revenu à 70% d’une année normale, relate le quotidien.

