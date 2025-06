Istanbul | Le Maroc soutient le renforcement des corridors de transport entre l’Afrique et la Turquie

Partager Facebook

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a affirmé dimanche à Istanbul, que le Maroc souscrit pleinement à l’ambition de renforcer les corridors de transport entre l’Afrique et la Turquie, dans le cadre d’une approche de durabilité, de résilience et d’inclusivité.

Lors d’une session restreinte consacrée à l’Afrique, organisée dans le cadre du Forum mondial sur la connectivité des transports, M. Kayouh a souligné que le Royaume considère la coopération Sud-Sud, fondée sur le codéveloppement, le transfert de compétences, et l’investissement conjoint dans les infrastructures durables, constitue la pierre angulaire de cette ambition commune.

Intervenant lors de cette session sur la “Connectivité des transports entre l’Afrique et les corridors de transit mondiaux via la Turquie”, présidée par le ministre turc des Transports et des Infrastructures, Abdulkadir Uraloglu, M. Kayouh a fait part du plein soutien Maroc à la création de corridors logistiques reliant directement les ports stratégiques turcs, tels que Mersin, İskenderun et Izmir, aux ports africains.

Ces corridors, a-t-il poursuivi, doivent viser une intégration profonde avec les réseaux intérieurs africains, dans une approche multimodale articulant rail, route, mer et air. À cet effet, des plateformes logistiques intégrées et des zones économiques spéciales pourraient constituer des points d’ancrage pour des chaînes de valeur régionales optimisées, a-t-il estimé.

Le ministre a également affirmé que le renforcement des liaisons aériennes directes entre la Turquie et l’Afrique représente un levier essentiel pour accélérer les échanges commerciaux, faciliter la mobilité des personnes et soutenir le développement du tourisme et des investissements.

L’expansion du réseau de vols directs permettra, selon lui, non seulement de mieux connecter les grandes métropoles africaines et turques, mais aussi de stimuler la coopération économique et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les opérateurs des deux continents.

Dans cette perspective, M. Kayouh a exprimé la disposition du Royaume à jouer un rôle actif et complémentaire à celui de la Turquie, en mettant à disposition ses infrastructures logistiques modernes, dont le port de Tanger Med, mais également les futures plateformes de Nador et Dakhla, ainsi que son expertise en matière de partenariats public-privé, avec des réalisations concrètes dans les domaines ferroviaire, autoroutier, portuaire et aérien.

Il a ajouté que le Maroc est également prêt à mobiliser son réseau diplomatique et économique dense en Afrique de l’Ouest et centrale, soutenu par la présence d’opérateurs marocains actifs dans la construction, la logistique, les services portuaires et les solutions digitales.

Par ailleurs, M. Kayouh a indiqué que le Maroc encourage l’organisation régulière de forums économiques, d’ateliers conjoints et de mécanismes de dialogue public-privé entre l’Afrique et la Turquie, afin de mieux identifier les priorités communes et lever les obstacles techniques ou réglementaires, soulignant que le Royaume est disposé à coorganiser de telles rencontres sectorielles avec ses partenaires turcs et africains.

En matière de renforcement des capacités, M. Kayouh a réaffirmé l’engagement du Maroc en faveur de la formation des talents africains, en rappelant que l’Institut Supérieur d’Études Maritimes (ISEM), établissement marocain à vocation continentale, forme chaque année de nombreux cadres issus des pays africains frères.

Cette dynamique, a-t-il ajouté, peut être renforcée par des partenariats académiques avec les institutions spécialisées turques, dans les domaines du transport, de la gestion portuaire, de la logistique et de la digitalisation des services douaniers.

Et d’affirmer que le partenariat structuré entre les pays africains et la Turquie représente une opportunité stratégique pour ancrer nos plateformes dans les standards internationaux, accélérer la transition énergétique du transport et améliorer la compétitivité globale de nos chaînes logistiques.

“En combinant nos efforts et nos expertises, nous avons les moyens de construire ensemble un espace logistique afro-eurasiatique plus intégré, plus résilient et pleinement souverain”, a-t-il conclu.

Cette session restreinte a été marquée par la participation de plusieurs ministres africains des Transports, qui ont discuté des meilleures voies pour renforcer les corridors de transport entre le continent africain et la Turquie, et promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux parties.

Le Maroc prend part au Forum mondial sur la connectivité des transports, organisé du 27 au 29 juin à Istanbul, par le ministère turc des Transports et des Infrastructures avec le soutien de la Banque mondiale, avec une délégation de haut niveau conduite par M. Kayouh, qui comprend notamment l’ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak, et plusieurs directeurs et responsables du secteur du transport et de la sécurité routière.

LR/MAP