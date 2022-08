Irak | Le SG de l’ONU se dit “préoccupé”, exhorte les parties au dialogue

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a indiqué, lundi, suivre “avec préoccupation les manifestations” en cours en Irak, exhortant les parties au dialogue.

Selon une déclaration communiquée par son porte-parole, M. Guterres s’est dit “particulièrement préoccupé par les informations faisant état de victimes. Il appelle au calme et à la retenue, et exhorte tous les acteurs concernés à prendre des mesures immédiates pour désamorcer la situation et éviter toute violence”.

Le chef de l’ONU “exhorte toutes les parties et tous les acteurs à dépasser leurs divergences et à s’engager sans plus tarder dans un dialogue pacifique et inclusif sur la voie à suivre de manière constructive”, poursuit la même source.

Une quinzaine de personnes ont été tuées par balles dans des manifestations à Bagdad. Ces violences ont été déclenchées suite à l’annonce du leader chiite Moqtada Sadr de son “retrait définitif” de la politique.

LR/MAP