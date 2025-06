Le Royaume-Uni s’engage à soutenir l’organisation de la Coupe du Monde 2030 au Maroc

Partager Facebook

Le Maroc et le Royaume Uni ont signé, lundi à Salé, un Mémorandum d’Entente (MoU) dédié à l’appui britannique à l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

Signé par le ministre Délégué au Budget, Fouzi Lekjaa, et le Secrétaire d’Etat Britannique aux Affaires Etrangères, au Commonwealth et au Développement, David Lammy, cet accord marque une nouvelle étape dans la dynamique de coopération bilatérale en matière de sport, d’infrastructures et de développement économique.

Ainsi, il s’inscrit dans la continuité de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a placé le sport comme levier de rayonnement, d’ouverture et de développement durable.

À travers ce Mémorandum, le Royaume-Uni exprime sa volonté de mobiliser son expertise technique, son écosystème d’entreprises et ses capacités d’accompagnement pour contribuer à la réussite de ce projet d’envergure.

Les deux parties ont convenu de collaborer étroitement autour d’un ensemble de projets, notamment en ce qui concerne les stades, les infrastructures de transport, ainsi que les services liés à la gestion d’événements internationaux.

Cet engagement mutuel illustre une ambition partagée : faire de la Coupe du Monde 2030 une réussite sportive, logistique et humaine, porteuse d’opportunités économiques et de partenariats durables, dans le respect des valeurs universelles de solidarité, d’excellence et d’inclusion.

La cérémonie de signature s’est tenue au Complexe Mohammed VI de Football à Salé, en présence de hauts responsables des deux parties.

