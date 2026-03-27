Agriculture | Bayer Crop Science North Africa tient sa convention annuelle 2026 à Marrakech

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Bayer Crop Science North Africa a tenu sa convention annuelle 2026 à Marrakech pour partager sa vision, ses priorités 2026 et ses engagements en matière d’innovation et de durabilité au service des agricultures nord-africaines.

Dans un contexte agricole marqué par le changement climatique, la pression réglementaire et l’évolution rapide des marchés, Bayer réaffirme une trajectoire de croissance durable, fondée sur l’innovation, la proximité terrain et la création de valeur tout au long de la chaîne agricole, indique la société dans un communiqué.

Cette convention a été l’occasion de partager une vision claire pour les années à venir, à savoir continuer à innover, accélérer les solutions durables et renforcer la contribution de la société à la sécurité alimentaire en Afrique du Nord, en ligne avec la mission de Bayer “La santé pour tous, la faim pour personne”, a déclaré la directrice générale de Bayer Maroc et Country Unit Lead Crop Science North Africa, Amina L’kima.

“Dans un environnement agricole en constante évolution, notre priorité est d’accompagner les agriculteurs avec des solutions adaptées aux réalités locales et créatrices de valeur sur le long terme”, a-t-elle fait savoir.

Une région en transformation, au cœur des priorités de Bayer

L’Afrique du Nord représente un marché agricole stratégique, porté notamment par le dynamisme du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie, poursuit la même source, notant que l’évolution des cultures, en particulier dans les légumes, les fruits et les baies, ainsi que la montée en puissance des filières export, ouvrent de nouvelles opportunités pour accompagner les producteurs avec des solutions adaptées, performantes et responsables.

L’innovation comme moteur de croissance

Bayer mise sur un portefeuille équilibré combinant solutions de protection des cultures, biosolutions, biostimulants et semences, afin de répondre aux défis agronomiques actuels et futurs.

L’innovation constitue un levier central de la stratégie régionale, avec le lancement progressif de nouvelles solutions destinées à améliorer la productivité, la résilience des cultures et la durabilité des pratiques agricoles.

Cette dynamique d’innovation s’inscrit dans une logique de gestion responsable du cycle de vie des produits, en anticipant les évolutions réglementaires et en proposant des alternatives adaptées aux attentes des marchés et des consommateurs.

Durabilité et agriculture régénératrice

Bayer Crop Science North Africa place la durabilité au cœur de sa stratégie puisqu’elle accompagne les agriculteurs dans la transition vers des pratiques plus durables, conciliant performance économique, respect de l’environnement et sécurité alimentaire.

Les enjeux liés à l’eau, à la réduction de l’empreinte carbone et à la qualité des productions agricoles sont pleinement intégrés dans les priorités régionales.

Une approche fondée sur le partenariat

Au-delà des solutions, Bayer renforce une approche basée sur le partenariat avec l’ensemble de l’écosystème agricole, à savoir agriculteurs, distributeurs, autorités, organisations professionnelles et acteurs de la recherche.

Cette proximité terrain permet de coconstruire des réponses concrètes aux enjeux locaux et de soutenir le développement à long terme des filières agricoles nord-africaines.

Capital humain et nouvelles façons de travailler

La réussite de cette ambition repose également sur les femmes et les hommes de Bayer. Le développement des talents, la mobilité interne, l’apprentissage continu et les nouvelles façons de travailler sont des piliers essentiels pour construire une organisation agile, engagée et tournée vers l’avenir.

Sur trois journées, poursuit le communiqué, la convention a réuni les équipes de la région et s’est articulée autour de plusieurs axes majeurs, à savoir le renforcement de la proximité avec les agriculteurs et les partenaires, en développant des solutions innovantes, durables et adaptées aux réalités locales, la capitalisation sur la transformation engagée ces dernières années, notamment en matière d’organisation, de modèles opérationnels et de distribution.

Il a également été question de valoriser la force du collectif, la collaboration régionale et la contribution de chaque équipe au succès commun et de célébrer les réalisations et l’engagement des collaborateurs, moteurs de la performance et de la confiance dans la durée.

Le thème Invictus – inconquis, invincible de l’intérieur – a accompagné l’ensemble de cette convention comme un fil conducteur et reflète la force du collectif et l’engagement des équipes face à un environnement externe parfois imprévisible, a relevé, à cet égard, Mme L’kima, affirmant que “plus que jamais, notre capacité à progresser, à nous adapter et à agir ensemble constitue un levier clé pour concrétiser nos ambitions et accompagner durablement les agricultures nord‑africaines”.

Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la santé et l’agriculture. En adéquation avec sa mission “Health for all, Hunger for none”, les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux défis d’une population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au quotidien.

Créant de la valeur par l’innovation et la science, Bayer s’engage fortement en matière de développement durable et adopte une conduite transparente et responsable de ses activités. La marque Bayer est synonyme de confiance, de fiabilité et de qualité dans le monde entier.

En 2025, Bayer comptait environ 88 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 45,6 milliards d’euros. Le Groupe a consacré 5,8 milliards d’euros à la R&D.

LR/MAP