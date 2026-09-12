Casablanca | Opération de retour volontaire de 137 migrants soudanais vers leur pays d’origine

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Une opération de retour volontaire de 137 migrants soudanais en situation irrégulière vers leur pays d’origine a été réalisée, vendredi, au départ de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, par les autorités marocaines en coordination avec l’ambassade du Soudan au Maroc.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique marocaine de migration et d’asile, basée sur une approche humaniste et qui repose sur le respect des droits et de la dignité des migrants, en application des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Outre la régularisation de la situation de dizaines de milliers de migrants, cette stratégie a offert l’opportunité à des milliers de ceux qui souhaitent regagner leurs pays d’origine, à travers des opérations de retour volontaire.

Dans une déclaration à la MAP, l’ambassadrice du Soudan au Maroc, Mawada Omar Hageltoam El Badawi, s’est félicitée de ce premier vol de retour volontaire de migrants soudanais désireux de regagner leur pays afin de contribuer aux efforts de reconstruction et de développement.

Mme El Badawi a exprimé, en son nom et au nom du gouvernement soudanais, ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu’au gouvernement et au peuple marocains, pour les facilités accordées en vue de la réussite de cette opération.

Cette initiative, a-t-elle souligné, n’aurait pas pu être concrétisée sans l’appui des autorités marocaines, qui veillent à la mise en œuvre de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, fondée sur la coopération Sud-Sud et le renforcement des partenariats africains.

Mettant en l’expérience marocaine en matière de migration, fondée notamment sur la dimension humaine et les principes de solidarité, elle a affirmé que cette approche s’impose comme un modèle à suivre par les pays africains.

La diplomate a, par ailleurs, salué les conditions d’accueil au Maroc des ressortissants soudanais qui ont toujours bénéficié d’un traitement digne et d’une hospitalité exemplaire de la part des autorités et du peuple marocains, ce qui reflète la profondeur des relations historiques, fraternelles et culturelles unissant les deux pays.

Dans une déclaration similaire, Youssef, un migrant soudanais bénéficiant de cette opération de retour volontaire, a exprimé sa profonde gratitude envers le Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour l’accueil qui leur a été réservé.

« Nous remercions vivement Sa Majesté le Roi, le gouvernement et le peuple marocains pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont accordé», a-t-il déclaré, tout en saluant les efforts déployés par les autorités marocaines pour «faciliter notre retour au Soudan, afin de contribuer à sa reconstruction et à son développement ».

LR/MAP