Le Maroc et la Guinée réaffirment leur volonté d’imprimer un nouvel élan au partenariat stratégique entre les deux pays

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Le Maroc et la Guinée ont réaffirmé, mardi à Conakry, leur volonté commune d’insuffler une nouvelle dynamique au partenariat stratégique entre les deux pays, afin de hisser davantage leurs relations économiques, commerciales et de coopération.

Cette volonté a été réaffirmée à l’occasion de la 8e session de la Commission Mixte de Coopération maroco-guinéenne, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Dr. Morissanda Kouyaté.

Lors de cette session, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des liens séculaires d’amitié, de coopération et de solidarité qu’entretiennent les deux pays, ainsi que de l’estime et du respect mutuels qui caractérisent les liens existant entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Mamadi Doumbouya.

Après un examen approfondi de l’état de la coopération bilatérale, ils ont réitéré leur volonté partagée de hisser le partenariat Maroc-Guinée à un niveau stratégique, fondé sur les intérêts mutuels, la co-prospérité et le développement durable, et d’en faire un modèle exemplaire et innovant de coopération sud-sud.

Tout en saluant la vision du Président guinéen portant sur le programme SIMANDOU 2040, M. Bourita a souligné, à cette occasion, la disponibilité du Maroc à partager avec la Guinée son expérience de développement, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Il a également fait part de la disposition du Royaume à apporter sa contribution à la mise en œuvre dudit Programme, notamment dans les secteurs prioritaires tels que les infrastructures stratégiques, la sécurité, la pêche, la santé, la transformation industrielle et agricole, la sécurité alimentaire, la formation des compétences, l’hydraulique et l’énergie.

Dans le même esprit, les deux parties se sont félicitées du renforcement du cadre juridique régissant leur coopération bilatérale, à travers la signature, lors de la 8e session de la Commission Mixte, de 25 accords de coopération couvrant une panoplie de secteurs, tels que l’économie, les finances, le transport aérien, la douane, l’agriculture, l’énergie, le tourisme, la justice, la santé, la météorologie et climatologie, les ports, l’habitat et l’urbanisme, le sport, la culture, l’artisanat, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, l’innovation, ainsi que les domaines relatifs à l’octroi de bourses académiques et à la formation professionnelle.

Les deux ministres ont réitéré leur engagement à assurer le suivi de la mise en œuvre de ce cadre juridique enrichi, en vue de consolider davantage les relations privilégiées entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée.

LR/MAP