L’AMCI participe à la Foire internationale de la coopération à Ibarra, où le Maroc est invité d’honneur

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Une délégation composée de représentants de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), de l’Ambassade du Royaume du Maroc en Equateur ainsi que du Centre de Recherche en Intelligence Artificielle de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a pris part à la Vème édition de la Foire Internationale de la Coopération – Édition Territoriale, qui s’est tenue les 10 et 11 septembre à Ibarra, et organisée par le ministère équatorien des Relations Extérieures et de la Mobilité Humaine, en partenariat avec la Municipalité d’Ibarra et le Gouvernement provincial d’Imbabura.

À cette occasion, les représentants de l’AMCI ont mis en avant la Politique de Coopération Sud-Sud du Royaume du Maroc, guidée par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, mettant en lumière l’importance de l’innovation, de la technologie et du partage d’expertise dans l’accompagnement des pays partenaires du Royaume face aux nouveaux défis du développement, indique un communiqué de l’AMCI.

Cette participation du Royaume du Maroc, en tant qu’invité d’honneur, s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République de l’Équateur et illustre l’engagement du Royaume en faveur d’une coopération Sud-Sud fondée sur la solidarité, le partage d’expertises et le développement de partenariats mutuellement bénéfiques.

L’AMCI était également présente à cette importante rencontre internationale à travers un stand dédié à la présentation de ses missions, de ses domaines d’intervention et de son expérience en matière de coopération internationale, notamment avec les pays de l’Amérique Latine.

Aux côtés de représentants de plusieurs pays et organismes de coopération, la délégation de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et la Directrice du Centre de recherche en Intelligence artificielle de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ont participé aux travaux des panels consacrés à la « Coopération Sud-Sud et triangulaire : nouveaux mécanismes, partenariats et solidarité » et « Coopération pour la résilience territoriale », organisés autour de la thématique générale de la consolidation de l' »Écosystème de coopération internationale 2.0 : vers une coopération plus coordonnée, harmonieuse et efficace ».

Cette participation a ainsi permis de mettre en lumière l’expertise marocaine ainsi que les initiatives et bonnes pratiques développées par le Royaume dans divers domaines de coopération, notamment en matière de renforcement des capacités, de partage d’expériences et de contribution au développement des compétences et à la mise en œuvre de projets structurants au profit des pays partenaires, conclut le communiqué.

LR/MAP