Maroc-Yemen | Entretien téléphonique entre M. Bourita et son homologue yéménite

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, vendredi lors d’un appel téléphonique, avec la ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Yémen, Afrah Al-Zouba, sur les moyens du renforcement des relations bilatérales, l’activation du cadre de coopération entre les deux pays ainsi que les développements récents de la situation au Yémen, outre des questions d’intérêt commun.

Lors de cet appel, la ministre yéménite a informé M. Bourita des derniers développements de la situation dans son pays, à la lumière de la récente escalade des milices terroristes houthies sur la côte ouest et à Bab Al-Mandeb, affirmant le droit de l’État yéménite et sa responsabilité constitutionnelle et souveraine dans la protection de ses citoyens et la sécurisation de ses côtes, de ses ports et de ses eaux territoriales.

Selon l’Agence de presse yéménite SABA, Mme Al-Zouba a salué les positions fraternelles et constantes du Royaume du Maroc en faveur de la légitimité constitutionnelle, de l’unité, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Yémen, louant la contribution du Maroc, à la suite du coup d’État des Houthis contre les institutions de l’État, au sein de la Coalition de soutien à la légitimité dirigée par le Royaume d’Arabie Saoudite, ainsi que ses positions constantes aux côtés de l’État et de ses institutions.

Aussi, elle a salué le soutien et les facilités accordés par le Maroc au profit des Yéménites, notamment à travers les bourses aux étudiants, aspirant à élargir davantage les domaines de coopération commune.

De son côté, M. Bourita a réitéré la position constante du Royaume soutenant le Conseil présidentiel, le gouvernement yéménite légitime et l’unité, la souveraineté et la sécurité de ses territoires, mettant en avant le soutien du Maroc au Yémen et à son droit de protéger sa sécurité et son intégrité, et de faire face aux menaces qui le ciblent, en plus d’appuyer toute mesure à même de renforcer les institutions de l’État et de consacrer la sécurité et la stabilité au Yémen et dans la région.

À l’issue de cet entretien, M. Bourita a adressé une invitation à la ministre yéménite des Affaires étrangères pour effectuer une visite au Royaume du Maroc, dans le cadre de la poursuite de la concertation, de la coordination et du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

LR/MAP