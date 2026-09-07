Athènes | Le Maroc et la République hellénique déterminés à redynamiser leur partenariat bilatéral

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc et la République hellénique ont réaffirmé, lundi à Athènes, leur volonté de donner une nouvelle impulsion à leurs relations bilatérales et de les inscrire dans une dynamique renouvelée et plus ambitieuse.

Cette détermination a été exprimée à l’occasion de la réunion entre le ministre des Affaires étrangères de la République hellénique, M. George Gerapetritis, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, en visite de travail en Grèce.

Première visite à ce niveau d’un ministre marocain des Affaires étrangères en Grèce depuis plus de trois décennies, le déplacement de M. Bourita revêt une portée particulière.

À cette occasion, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des relations entre les deux pays et réaffirmé leur détermination à intensifier le dialogue politique, à multiplier les échanges de visites de haut niveau et à approfondir la concertation sur les questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun.

Les deux ministres sont convenus de traduire cette nouvelle dynamique par une redynamisation et une diversification de la coopération bilatérale.

Dans la perspective d’une visite très prochaine au Maroc de M. Gerapetritis, les entretiens ont ainsi porté sur l’élaboration d’une feuille de route destinée à accompagner cette nouvelle phase, notamment dans les domaines économique et commercial, de l’investissement, des énergies vertes, de la défense, du tourisme et du transport maritime, ainsi qu’en matière de culture, de justice et d’affaires consulaires.

Afin de donner un contenu concret à cette ambition, les deux ministres ont souligné la nécessité d’accélérer le rythme des mécanismes de coopération bilatérale et d’en renforcer l’efficacité.

Ils ont également insisté sur l’importance d’enrichir et d’actualiser le cadre juridique régissant les relations entre les deux pays.

Cette nouvelle étape du partenariat maroco-hellénique s’inscrit également dans le cadre plus large des relations entre le Maroc et l’Union européenne.

Les deux ministres ont, à cet égard, mis en avant le rôle positif joué par la Grèce en faveur de leur approfondissement. Ils ont également salué les résultats de la 15ᵉ session du Conseil d’association Maroc-UE ainsi que le lancement du nouveau Pacte pour la Méditerranée.

Enfin, les deux responsables se sont félicités de la qualité de la coopération entre le Maroc et la Grèce au sein des instances internationales, soulignant le rôle constructif joué par les deux pays, aux niveaux régional et international, en faveur de la stabilité, de la sécurité et de la paix.

Ils ont, en outre, relevé la convergence de leurs efforts dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre la migration irrégulière.

LR/MAP