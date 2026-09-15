Vienne | Le Maroc participe à la 70e session de la Conférence générale de l’AIEA

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Une délégation marocaine de haut niveau prend part à la 70e session de la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui se tient du 14 au 18 septembre dans la capitale autrichienne.

Conduite par l’Ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane, la délégation marocaine comprend notamment le directeur général du Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), Hamid Marah, et le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Saïd Mouline, ainsi que de hauts responsables représentant les départements ministériels et institutions techniques concernés.

La participation du Royaume intervient au terme de son mandat 2024-2026 au Conseil des gouverneurs de l’AIEA, marqué notamment par sa vice-présidence du Conseil et par son engagement constant en faveur du dialogue, du multilatéralisme et du renforcement de la coopération internationale.

La 70e session de la conférence générale de l’AIEA, qui réunit près de 4.000 participants, se tient dans un contexte international particulièrement complexe, marqué par la persistance des tensions géopolitiques et des défis qui pèsent sur la sûreté, la sécurité et le régime international de non-prolifération nucléaires.

Elle intervient également à un moment où le rôle de l’AIEA revêt une importance accrue pour promouvoir les usages pacifiques de l’atome et mettre les sciences et technologies nucléaires au service du développement durable.

Selon un communiqué de la représentation permanente du Royaume auprès des organisations internationales à Vienne, cette session devrait être marquée, jeudi, par l’élection du Maroc à la présidence de l’Accord régional africain de coopération pour la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (AFRA) par le CNESTEN pour la période 2026-2027.

Cette présidence viendra consacrer la confiance placée dans le Royaume par ses partenaires africains ainsi que son engagement constant en faveur du renforcement des capacités du continent, du partage d’expertise et de la coopération Sud-Sud.

Principal organe plénier de décision de l’AIEA, la Conférence générale examine les grandes orientations et priorités de l’Agence et adopte des décisions et résolutions portant notamment sur la coopération technique, les usages pacifiques du nucléaire, la sûreté et la sécurité nucléaires ainsi que les garanties.

LR/MAP