Dakhla | Une délégation bissau-guinéenne s’informe des potentialités économiques de la région

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Une délégation de haut niveau de la République de Guinée-Bissau s’est rendue, vendredi à Dakhla, afin de s’informer de la dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab et d’explorer les opportunités de coopération et d’investissement entre les deux parties.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la semaine de promotion économique de la République de Guinée-Bissau au Maroc, organisée du 7 au 12 septembre, en vue de promouvoir le potentiel économique de ce pays dans le Royaume et de favoriser le développement de partenariats d’affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et bissau-guinéens.

La délégation, conduite par la Directrice générale de la Coopération internationale au ministère bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, Patrícia Cadi Fati, comprend de hauts responsables représentant différents ministères, ainsi que des représentants de la Chambre du Commerce, d’Industrie et des Services de la Guinée-Bissau.

À cette occasion, les membres de la délégation ont pris connaissance des potentialités économiques et des opportunités d’investissement qu’offre la région de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que des différents projets structurants réalisés ou en cours de réalisation.

Dans une déclaration à la presse, Mme Cadi Fati a souligné que la coopération entre le Maroc et la Guinée-Bissau est de longue date et s’est concrétisée par plusieurs accords, relevant que la présence à Dakhla de responsables représentant différents départements ministériels traduit la volonté de poursuivre et de renforcer cette coopération.

Évoquant sa première visite à Dakhla, Mme Cadi Fati s’est dite agréablement surprise par les réalisations accomplies dans la région, faisant part de la volonté de son pays de s’inspirer de l’expérience marocaine en matière de développement au profit de la Guinée-Bissau.

Pour sa part, l’ambassadrice de la République de Guinée-Bissau au Royaume, Filomena Mendes Mascarenhas Tipote, a souligné que les enseignements tirés et l’expérience acquise lors de cette visite à Dakhla pourraient être mis à profit en Guinée-Bissau, notamment dans certaines régions du pays.

De son côté, Abba Malainine, responsable au Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab, a indiqué que cette rencontre a été l’occasion de présenter à la délégation bissau-guinéenne les potentialités économiques et les opportunités d’investissement dont regorge la région.

Il a également mis en avant la dynamique de développement que connaît Dakhla-Oued Eddahab ainsi que les différents projets structurants visant à renforcer son attractivité et sa compétitivité.

Cette visite, a-t-il poursuivi, est de nature à contribuer au renforcement des relations entre le Maroc et la Guinée-Bissau et à favoriser l’émergence de projets d’investissement mutuellement bénéfiques.

L’étape de Dakhla s’inscrit dans le prolongement d’une série de rencontres tenues à Rabat et Casablanca avec des établissements publics et des opérateurs économiques privés, dans le cadre de cette semaine de promotion économique visant à favoriser les échanges, les investissements et les partenariats entre les deux pays.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions mises en œuvre par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à travers l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et ses partenaires, pour accompagner la diplomatie économique du Royaume à l’échelle internationale.

LR/MAP