M. Nasser Bourita s’entretient à New York avec le Secrétaire général des Nations Unies

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu avec le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, mercredi au siège de l’ONU à New York.

Durant cette réunion, le Secrétaire général de l’ONU a chargé le ministre de transmettre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, ses salutations fraternelles et respectueuses, ainsi que son admiration pour l’engagement du Royaume du Maroc en faveur du multilatéralisme et pour ses positions courageuses en défense des trois piliers des Nations Unies, même dans des situations complexes.

Notant que le monde traverse des moments difficiles, avec des crises qui s’aggravent et des guerres qui s’élargissent, M. Guterres a tempéré en constatant que le Maroc, si heureusement, se porte bien grâce au Leadership de Sa Majesté le Roi.

A cet égard, il a exprimé son admiration pour le rôle joué par la diplomatie marocaine, agissante, élégante et déterminée, sous la conduite du Souverain, tant au sein des Nations Unies que sur la scène internationale.

A cette occasion, M. Bourita a transmis les salutations amicales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, ainsi que Sa haute appréciation pour la coopération qui a marqué les relations entre le Maroc et les Nations Unies durant les deux mandats du Secrétaire général de l’ONU, depuis 2016.

LR/MAP