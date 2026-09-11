Incendies de forêts | Six provinces placées en alerte maximale du 11 au 15 septembre

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L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a publié, vendredi, son bulletin de risque des incendies de forêts (BRIF) couvrant la période du 11 au 15 septembre, sur la base de ses modèles scientifiques de prédiction et d’analyse des données liées à la nature des forêts, leur combustibilité et inflammabilité, ainsi qu’aux paramètres topoclimatiques et des des cartes identifiant avec précision les zones à risque sur l’ensemble du territoire national.

Selon ce bulletin, un risque extrême d’incendie est identifié dans les provinces de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Taounate, Taza, Essaouira, Taroudant.

De même, un risque élevé concerne les provinces de Al-Hoceïma, Chefchaouen, Larache, Ouezzane, Tétouan, M’Diq-Fnideq, El-Hajeb, Sefrou, Moulay Yacoub, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Azilal, Béni Mellal, Benslimane, Settat, Mohammedia, Nouaceur, Al Haouz, Agadir Ida-Outanane.

Par ailleurs, un risque moyen est signalé au niveau des provinces de Driouch, Nador, Taourirt, Guercif, Meknès, Ifrane, Khénifra, Midelt.

À cet effet, l’Agence appelle l’ensemble des riverains des forêts, estivants, visiteurs ainsi que les professionnels opérant en milieux forestiers à faire preuve de la plus grande vigilance, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêts.

LR/MAP