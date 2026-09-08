La Guinée salue la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement de l’Afrique

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Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Dr. Morissanda Kouyaté, a salué la vision et les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’émergence et le développement de l’Afrique.

Dans un communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la huitième session de la Commission Mixte de Coopération Maroc-Guinée, tenue mardi à Conakry, la partie guinéenne a salué la dynamique enclenchée dans le cadre de l’Initiative Royale relative au processus des Etats Africains Atlantiques (PEAA) pour la consolidation de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région Atlantique.

Elle a également salué l’initiative de Sa Majesté le Roi visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, soulignant l’importance stratégique de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité agissante du Royaume du Maroc avec les pays africains frères.

Dans le même sillage, la partie guinéenne s’est félicitée de l’état d’avancement de la concrétisation du Gazoduc Africain-Atlantique, dont la Guinée fait partie, symbole de la coopération sud-sud et actuellement en phase de démarrage opérationnel.

LR/MAP