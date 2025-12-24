Maroc-Japon | Signature d'un accord pour le développement du port de pêche à Souiria K’dima

Partager Facebook

Un Échange de Notes complémentaire et un Accord de don portant sur un don supplémentaire du gouvernement japonais, destiné à la réalisation du projet d’aménagement à Souiria K’dima (province de Safi) d’un port de pêche de nouvelle génération, ont été signés, mardi à Rabat, dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et le Japon.

Ainsi, l’Échange de Notes et l’Accord de don ont été signés par la Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, le vice-ministre parlementaire chargé des Affaires étrangères du Japon, Onishi Yohei et le représentant résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Maroc, Kawabata Tomoyuki.

Ce don supplémentaire vient compléter le financement initial, dont l’Échange de Notes avait été signé à Safi le 22 janvier 2025 et l’Accord de don le 6 février 2025 à Agadir, pour un montant de 2,003 milliards de yens japonais, soit environ 133 millions de dirhams (MDH). Grâce à cet appui additionnel, le montant global du financement atteint désormais 2,505 milliards de yens, soit environ 157 MDH. Ce financement est destiné au réaménagement du village de pêcheurs de Souiria K’dima, initialement aménagé en 1998 dans le cadre de la coopération avec le Japon.

S’inscrivant dans le sillage de la Coopération Financière Non Remboursable du gouvernement du Japon, ce financement vise à doter le Maroc d’un village de pêcheurs de nouvelle génération, intégré à son environnement économique et territorial.

S’exprimant à cette occasion, Mme Driouich a indiqué que cette signature vise à accompagner l’aménagement du point de débarquement de Souiria K’dima, en vue d’en faire une infrastructure moderne, pleinement intégrée dans les dynamiques de l’économie bleue.

La Secrétaire d’État a, en outre, souligné le caractère stratégique de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales relatives à l’aménagement et à la valorisation du littoral national, rappelant l’ambition de doter le littoral marocain de points de débarquement et de villages de pêche structurés à intervalles réguliers.

Dans ce sillage, elle a précisé que le point de débarquement de Souiria K’dima a été retenu comme projet pilote, appelé à s’inscrire durablement dans l’économie bleue et à constituer un pôle socio-économique structurant à l’échelle régionale.

Pour sa part, M. Onishi, en visite officielle au Royaume, s’est félicité de ce partenariat, rappelant que le port, aménagé il y a 27 ans avec l’appui du Japon, constitue un symbole fort de la coopération maroco-japonaise.

Il a relevé que cette nouvelle phase permettra d’améliorer la qualité et la production, tout en renforçant la dimension touristique, consolidant ainsi le rôle du port comme pôle économique majeur pour l’ensemble de la région.

Le don complémentaire permettra d’assurer la réalisation complète de l’ensemble des composantes du projet, conformément aux objectifs définis dès son lancement, et d’en garantir une mise en œuvre optimale, durable et conforme à des standards élevés de qualité et de fonctionnalité.

En effet, ce projet structurant contribuera à la mise en œuvre de l’un des axes stratégiques du Plan Halieutis, à travers le développement de ports de pêche artisanale modernes, structurés et équipés, assurant une qualité optimale des produits halieutiques depuis le débarquement jusqu’à la consommation.

Il s’inscrit également dans les priorités de la politique de coopération du Japon avec le Royaume du Maroc, notamment en matière de renforcement de la compétitivité économique, à travers l’amélioration de la productivité du secteur de la pêche, le développement des infrastructures économiques et la diversification des activités locales.

Le réaménagement du village de Souiria K’dima, par la modernisation de ses installations existantes et l’introduction de nouvelles fonctionnalités, vise à générer une valeur ajoutée accrue pour les produits de la pêche artisanale, à améliorer les conditions de travail des marins-pêcheurs et à intégrer de nouvelles activités économiques en lien avec le patrimoine portuaire local.

La signature de cet Échange de Notes et de l’Accord de Don complémentaires confirme l’engagement commun du Royaume du Maroc et du Japon à poursuivre et approfondir leur coopération dans le domaine des pêches maritimes, au service du développement durable des zones côtières et de l’amélioration des conditions de vie des communautés de pêche.

LR/MAP