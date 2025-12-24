CAN Maroc 2025 | RedOne lance un album inédit célébrant la richesse culturelle du Royaume

Partager Facebook

A l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025), le producteur marocain de renommée internationale RedOne a dévoilé un projet musical inédit célébrant la richesse du patrimoine culturel et musical du Royaume, à travers un album réunissant des artistes marocains et internationaux, porteur de l’esprit festif et fédérateur de cette compétition continentale.

Conçu comme un hommage au Maroc, cet album mêle influences traditionnelles et sonorités contemporaines dans une démarche artistique visant à refléter l’identité culturelle marocaine, tout en instaurant un dialogue musical avec le reste du monde.

Chaque titre met en avant la diversité et la créativité de la scène marocaine, tout en s’inscrivant dans une dynamique d’ouverture et d’échange à l’échelle internationale.

Présentant la genèse de ce projet lors d’une conférence de presse, RedOne a expliqué que les différentes chansons de l’album racontent, chacune à sa manière, une facette du Maroc et de son héritage culturel, exprimant l’espoir que ce projet musical trouve un large écho auprès du public.

Il a, à cet égard, estimé que le Maroc a aujourd’hui pleinement réussi à s’imposer sur la scène internationale, soulignant une réussite “à dimension mondiale” qui mérite d’être célébrée à travers la musique.

RedOne a, en outre, relevé que cet album se veut un projet rassembleur, à l’image de la CAN, en ce qu’il réunit des artistes issus de différents horizons culturels et musicaux autour de valeurs communes de partage, de diversité et de célébration.

Le choix des collaborations, a-t-il expliqué, traduit cette volonté de créer des passerelles entre les musiques africaines, arabes et internationales, tout en accordant une place centrale aux talents marocains.

La conférence de presse a également été marquée par la présence de plusieurs artistes collaborateurs à l’album, qui ont rejoint RedOne pour évoquer l’esprit du projet et son caractère fédérateur.

Dans ce sens, la chanteuse marocaine Chaimae Abdelaziz s’est dite honorée de participer à cet album et profondément reconnaissante, soulignant sa fierté de collaborer avec un artiste marocain et international de renom tel que RedOne.

Pour elle, il s’agit d’une première expérience de collaboration avec des rappeurs, qu’elle a qualifiée de véritable honneur, notamment sous la direction de RedOne. Elle a également exprimé sa fierté d’interpréter le morceau “Achkid” dans lequel RedOne a choisi d’intégrer la langue amazighe, contribuant ainsi à mettre en lumière la richesse et la diversité culturelle du Maroc.

Pour sa part, la chanteuse Salma Rachid a confié que le titre “Almaghribia” constitue un véritable hommage à la femme marocaine, qu’il s’agisse de la mère, de la sœur, de la fille, de la femme au foyer ou de celle qui mène une vie professionnelle active.

“En tant que femme marocaine, c’est un immense honneur de pouvoir célébrer à travers cette chanson la force, la résilience et la diversité de la femme de mon pays”, a-t-elle souligné, exprimant par ailleurs sa grande fierté de collaborer avec RedOne, qu’elle a décrit comme l’artiste figurant sur la “wishlist” de tout musicien marocain.

Quant à Mehdi Mozayine et Hind Ziadi, qui ont collaboré avec RedOne sur le titre “Merhba Bikom”, ils ont affirmé que cette chanson représente une occasion d’exporter la culture marocaine et de mettre en avant les nobles valeurs pour lesquelles le Royaume est reconnu.

Selon eux, “Merhba Bikom” célèbre l’accueil chaleureux des Marocains et reflète leur générosité et leur sens d’hospitalité, tout en exaltant la richesse et la diversité de la culture marocaine.

Parmi les autres titres de l’album figurent “Players” interprété par Rema, Mohammad Ramadan et Patora, “Le Show” avec Ayra Starr, Davido et French Montana, “We Are Different” réunissant RedOne, Jason Derulo et Shenseea, “Africa” avec Akon, Yemi Alade et French Montana, “We Gonna Dance” interprété par RedOne, Ne-Yo et Asma Lmnawar, “Time for Africa” réunissant RedOne, Saad Lamjarred et Inkonnu, ainsi que “Allah Al Watan, Al Malik” signé par RedOne.

L’album s’inscrit pleinement dans la volonté de RedOne de promouvoir la culture marocaine à l’international et de créer des passerelles entre le Maroc et le reste du monde. Par sa richesse artistique et la diversité de ses collaborations, il se positionne comme un rendez-vous artistique incontournable pour accompagner la CAN 2025 et célébrer l’identité culturelle plurielle du Maroc sur la scène mondiale.

