Maroc-Azerbaïdjan | Pour le renforcement des échanges économiques

Le Maroc et l’Azerbaïdjan ont exprimé, mardi à Rabat, leur volonté de renforcer les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.

Lors du Forum d’affaires Maroc-Azerbaïdjan, co-organisé par l’Agence de promotion des exportations et des investissements de la République d’Azerbaïdjan (AZPROMO) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), les deux parties ont fait part de leur ambition de promouvoir les opportunités d’investissements et d’exportations et de développer la coopération bilatérale.

S’exprimant à l’occasion, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a relevé que les relations politiques entre les deux pays sont solides et continuent de se développer, alors que les échanges commerciaux n’ont pas dépassé 50 millions de dollars américains en 2022.

“Alors que nous nous réunissons aujourd’hui dans ce Forum des affaires, nous devons redoubler d’efforts pour garantir que les liens économiques entre nos pays se renforcent de manière significative”, a-t-il dit, ajoutant que le commerce et les investissements directs peuvent être stimulés dans plusieurs secteurs, notamment l’agroalimentaire, le textile, les matériaux de construction, le tourisme et la finance.

Dans ce sillage, le ministre a appelé les communautés d’affaires respectives à profiter des “excellentes relations” entre les deux pays et des nombreuses opportunités d’affaires tant au Maroc qu’en Azerbaïdjan vers l’approfondissement de la coopération bilatérale.

Pour sa part, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, a loué les relations diplomatiques qui lient les deux pays, exprimant son intérêt pour renforcer la coopération dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, le tourisme et la culture.

S’agissant de la coopération économique, il a mis en exergue les possibilités de renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays, en matière d’énergie, d’agriculture, de tourisme et d’infrastructures.

En marge de cette rencontre, deux mémorandums d’entente ont été signés, dans le but de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Il s’agit d’un premier mémorandum signé entre AZPROMO et l’AMDIE dans l’objectif d’établir un partenariat et de développer une coopération à long terme, efficace et mutuellement bénéfique entre les deux Agences, en vue que de mettre en œuvre des projets d’investissement dans divers domaines d’intérêt mutuel.

Le deuxième mémorandum a été signé entre l’Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises de la République d’Azerbaïdjan (KOBIA), l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (Maroc PME) et l’AMDIE.Il vise à promouvoir la coopération en matière de commerce et d’investissement entre les entreprises et en particulier les petites et moyennes entreprises.

LR/MAP