Maroc | Akdital inaugure trois nouveaux hôpitaux à Oujda et Nador

Le Groupe Akdital annonce l’ouverture d’un hôpital privé et d’un Centre international d’oncologie à Oujda, ainsi qu’un hôpital multidisciplinaire et oncologique à Nador.

Dans un communiqué, le Groupe souligne la poursuite de son déploiement national et confirme son rôle moteur dans la modernisation du système de santé marocain, couvrant désormais les 12 régions du Royaume.

Avec une capacité de 121 lits, l’hôpital privé d’Oujda constitue une infrastructure hospitalière de référence, couvrant l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales.

L’établissement dispose d’un pôle de réanimation composé de 12 box polyvalents et 7 box de réanimation néonatale, d’une unité de soins intensifs de 36 lits, d’un service de maternité doté de 15 couveuses, d’une salle de réveil de 10 lits et 2 salles d’endoscopie, d’un service d’hospitalisation de 28 lits et un hôpital de jour de 13 lits, et d’un service d’urgences comprenant 12 postes, opérationnel 24h/24 et 7j/7.

Il dispose également d’un pôle de cardiologie interventionnelle avec salle de cathétérisme, pour la prise en charge des pathologies cardiovasculaires et neurovasculaires, précise la communiqué, notant que le plateau technique inclut IRM, scanner, échographie, radiologie et mammographie, assurant une prise en charge complète et sécurisée des patients.

La même source précise par ailleurs que le Centre international d’oncologie d’Oujda est entièrement dédié à la lutte contre le cancer, avec une capacité totale de 33 lits.

Il comprend une unité de soins intensifs de 12 lits, un service de chimiothérapie de 21 lits, un plateau technique de radiothérapie avec accélérateurs linéaires et équipements de dernière génération, un centre de médecine nucléaire, permettant un diagnostic et un traitement oncologique de haute précision, en plus d’un ensemble de services complémentaires (imagerie médicale, anatomopathologie, consultations spécialisées) permettant une prise en charge intégrée et personnalisée des patients.

Ce Centre positionne Oujda comme un pôle régional d’excellence dans le traitement du cancer.

S’agissant de l’hôpital privé à Nador, le Groupe Akdital fait savoir que cet établissement multidisciplinaire et oncologique moderne, conçu pour répondre efficacement aux besoins de santé de la province et de ses environs, est doté d’une capacité de 144 lits d’hospitalisation.

L’établissement comprend un pôle de réanimation avec 10 box polyvalents et 5 couveuses de réanimation néonatale, une unité de soins intensifs de 28 lits, un service de maternité avec lits d’hospitalisation et nurserie, et un plateau technique chirurgical avec 8 blocs opératoires modernes, 2 salles d’endoscopie et une salle de réveil de 7 lits.

Il comprend aussi un pôle de cardiologie interventionnelle avec 2 salles de cathétérisme et une salle d’épreuve d’effort, un pôle oncologique intégré, incluant une unité de chimiothérapie, un service de radiothérapie et un centre de médecine nucléaire, premier centre à Nador, garantissant une prise en charge complète et moderne des cancers, et un service d’urgences 24h/24 et 7j/7, équipé de 15 lits.

Conçu selon les standards internationaux les plus exigeants, l’hôpital privé de Nador se positionne comme un centre hospitalier de référence pour les pathologies complexes, notamment en cardiologie interventionnelle et en oncologie, relève le communiqué.

Et d’ajouter qu’avec la mise en service de ces trois nouveaux établissements représentant une capacité totale de 298 lits, Akdital confirme son rôle de leader dans la transformation du système de santé marocain, offrant désormais une couverture complète des 12 régions du Royaume, et réaffirme son engagement en faveur de la proximité, de la qualité et de l’excellence médicale.

Leader du secteur privé de la santé au Maroc, le Groupe Akdital s’engage à offrir une médecine d’excellence accessible à tous. Fort d’un maillage territorial étendu, le Groupe compte aujourd’hui plus de 4.591 lits répartis dans 41 établissements à travers 24 villes du Royaume.

Cette présence nationale s’appuie sur une équipe de plus de 8.700 professionnels dévoués, œuvrant chaque jour pour tisser des liens de confiance durables avec les patients et leur offrir des soins de qualité.

Introduit en Bourse de Casablanca depuis décembre 2022 sous le symbole AKT, le Groupe Akdital poursuit son ambition de transformer durablement le paysage sanitaire marocain. Son action s’inscrit dans une dynamique continue d’innovation médicale et de développement territorial, avec une vision centrée sur l’humain et la proximité.

LR/MAP