Marhaba 2025 | Le Ministère de l’Habitat lance une campagne dédiée aux “MRE”

Le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville organise une campagne au profit des Marocains résidant à l’étranger (MRE), sous le thème “Urbanisme et Habitat au service des Marocains du Monde”, dans le cadre de l’accompagnement de l’Opération “Marhaba 2025”.

Dans ce cadre, une caravane de proximité a été lancée samedi à partir de la ville de Tanger et devra parcourir 10 villes, couvrant différentes régions du Royaume jusqu’au 31 août 2025, indique le ministère dans un communiqué.

Ainsi, toutes les composantes du ministère se mobilisent activement, durant cette période estivale, à multiplier les efforts et les actions de communication, de sensibilisation et de proximité, au profit des citoyens marocains résidant à l’étranger, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à accorder une attention particulière aux MRE, et en application de la circulaire n°7049 adressée par la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville Fatima Ezzahra El Mansouri, au Holding Al Omrane, aux Agences urbaines ainsi qu’aux Directions régionales et provinciales.

Cette initiative s’inscrit dans une vision stratégique qui place le citoyen marocain au centre des préoccupations du ministère, en fournissant notamment, un accompagnement opérationnel et des informations permettant de mieux cerner les missions et les programmes du ministère, poursuit la même source, précisant qu’une attention particulière est accordée au programme d’aide directe au logement “Daam Sakane” visant à offrir aux citoyens un logement décent.

Dans le cadre de la campagne menée par le ministère au profit des MRE, plusieurs mesures concrètes ont été déployées à travers les 12 régions du Royaume pour renforcer l’accueil et améliorer la qualité des services publics.

Parmi ces initiatives figurent la création d’espaces dédiés à l’accueil et au conseil dans l’ensemble des structures centrales et décentralisées du ministère, la mise en place de guichets uniques dans les agences commerciales des sociétés Al Omrane, des cellules d’accueil dans les Agences Urbaines et aux points frontaliers, ainsi que l’organisation de journées portes ouvertes.

Ces actions visent à faire connaître les missions et programmes du ministère, présenter les services disponibles et clarifier les offres et dispositifs en matière de logement et d’investissement.

Le ministère œuvre également à faciliter l’accès aux informations urbanistiques, que ce soit via les plateformes numériques, telles que le géoportail “Taamir” ou à travers une communication directe, en simplifiant les démarches et en assurant un suivi particulier des dossiers liés à l’investissement ou au logement.

Tout en réaffirmant l’importance stratégique de cette campagne, le ministère souligne son engagement total et permanent pour accompagner les citoyens du Royaume résidant à l’étranger et renforcer leur lien avec leur pays d’origine, à travers des services de haute qualité, des offres transparentes et une vision citoyenne qui renforce le lien solide entre les Marocains du monde et leur pays, conclut le communiqué.

LR/MAP