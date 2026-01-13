Demi-finale CAN 2025 | Daniel Nii Ayi Laryea, l’arbitre ghanéen, prêt pour le duel Maroc Nigeria

Demi-finale CAN 2025 | Daniel Nii Ayi Laryea, l’arbitre ghanéen, prêt pour le duel Maroc Nigeria

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné le Ghanéen Daniel Nii Ayi Laryea pour officier le match entre le Maroc et le Nigeria, comptant pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations-2025.

Daniel Nii Ayi Laryea sera assisté sur les lignes par le Sud-Africain Zakhele Thusi Granville Siwela, le Lesothan Souru Phatsoane et le Mozambicain Arsenio Chadreque Maringule, indique, mardi, la CAF sur ses réseaux sociaux.

Le Rwandais Samuel Uwikunda officiera comme quatrième arbitre.

L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera assurée par le Sud-Africain Abongile Tom, épaulé par le Tunisien Haythem Guirat et le Kényan Stephen Onyango Yiembe.

Cette affiche entre les Super Eagles et les Lions de l’Atlas, prévue mercredi au Stade Prince Moulay Abdellah (21H00), s’annonce comme l’un des chocs majeurs de cette édition qui se poursuit jusqu’au 18 janvier.

