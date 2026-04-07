M. Talbi El Alami représente Sa Majesté le Roi au Sommet international “One Health” à Lyon

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Le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami représente, mardi à Lyon, Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Sommet international “One Health” (Une seule santé) qui réunit une grande diversité d’acteurs.

La délégation marocaine est composée de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, de hauts responsables de ce département, ainsi que du ministère de la Santé et de la Protection sociale, et de la consule générale du Royaume à Lyon, Rajae Benchaji.

Le “One Health Summit” rassemble, pour la première fois, des chefs d’État et de gouvernement du monde entier, les représentants des organisations internationales et régionales pertinentes, des parlementaires, des scientifiques, des représentants du secteur privé, de la société civile, des collectivités locales, des banques de développement et de la jeunesse afin d’accélérer la mise en œuvre de l’approche “Une Seule Santé”.

Cette approche repose sur un constat depuis longtemps partagé : la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes sont étroitement interdépendantes. Les crises sanitaires récentes comme la pandémie de Covid-19 ont mis en évidence la nécessité d’apporter des réponses coordonnées, fondées sur la science, la prévention, le partage de connaissances et la coopération internationale.

Le sommet se fixe en effet pour objectifs de catalyser le dialogue international et interdisciplinaire autour des enjeux globaux, en déployant des programmes de coopération et de recherche, et de contribuer à repenser le cadre institutionnel mondial en faisant émerger une culture commune One Health.

Il s’agit aussi d’engager l’ensemble des acteurs publics et privés prêts à s’investir pour déployer des actions concrètes et d’approfondir les solutions, permettant de renforcer les systèmes de santé et de surveillance pour prévenir les risques sanitaires, alimentaires et environnementaux qui impactent les populations.

Les travaux du sommet s’orientent autour de quatre thématiques couvrant les principaux facteurs de maladies transmissibles et non transmissibles, l’importance de la recherche et de l’innovation, d’un multilatéralisme d’action et des partenariats internationaux, le rôle central des partenariats public/privé et la participation inclusive de la société civile, des collectivités territoriales et de la jeunesse.

LR/MAP