M. Baraka s’entretient avec la ministre finlandaise de l’Agriculture et des Forêts (Mme Essayah)

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Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec la ministre finlandaise de l’Agriculture et des Forêts, Sari Essayah, autour des perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la gestion de l’eau et de la recherche.

Dans une déclaration à la presse, M. Baraka a indiqué que cette rencontre a constitué une occasion d’échanger les expériences entre les deux pays dans le domaine de la gestion hydrique, tout en permettant de valoriser les acquis de la coopération bilatérale dans ce secteur stratégique.

Il a, en outre, fait savoir que les discussions ont porté sur l’élaboration d’une feuille de route commune en tirant profit de l’expertise finlandaise, notamment dans la gestion des inondations, la gestion intelligente des nappes phréatiques ainsi que le traitement et la réutilisation des eaux usées, en particulier dans les milieux urbain et industriel.

Dans ce cadre, le ministre a souligné l’importance de la recherche appliquée et de l’innovation dans le renforcement de cette coopération, notant qu’un travail conjoint sera engagé pour favoriser l’échange des expériences réussies entre les deux pays.

De son côté, Mme Essayah s’est félicitée de la qualité des échanges avec son homologue marocain, soulignant que cette rencontre a permis d’identifier plusieurs domaines d’intérêt commun, notamment en matière de gestion de l’eau, de recherche et d’innovation.

Elle a, à cet égard, salué les avancées réalisées par le Maroc dans ce domaine, exprimant son admiration pour les efforts déployés par le Royaume pour relever les défis liés à la gestion hydrique.

La ministre finlandaise a indiqué, par ailleurs, que son pays, pionnier dans ce secteur, aspire à développer la coopération avec le Maroc, se disant confiante quant aux perspectives d’un partenariat fructueux.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite que Mme Essayah effectue au Royaume du 24 au 27 mars, accompagnée de hauts responsables relevant de différents ministères, afin d’explorer les perspectives de coopération dans les domaines d’intérêt commun.

LR/MAP