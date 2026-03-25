Casablanca | Lancement du 1er Forum CIVIS Afrique-Europe pour la recherche et l’enseignement

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Les travaux de la première édition du Forum CIVIS Afrique-Europe pour la recherche et l’enseignement se sont ouverts, mercredi à Casablanca, à l’Université Hassan II, réunissant plusieurs scientifiques, universitaires et responsables institutionnels venus d’Afrique et d’Europe.

Organisé jusqu’au 27 mars courant, cet événement s’inscrit dans le cadre de l’alliance CIVIS, un réseau académique regroupant 11 universités européennes et six partenaires africains associés, visant à renforcer la coopération scientifique et académique entre les deux continents.

Placée sous le signe du dialogue et de la co-construction, cette rencontre ambitionne d’apporter des réponses concertées aux défis contemporains, notamment en matière de santé mondiale, de changement climatique, de transitions numériques et de mutations sociétales, tout en questionnant le rôle de l’enseignement supérieur en tant que levier de transformation durable.

Dans une allocution de circonstance, le président de l’Université Hassan II de Casablanca, Houssine Azeddoug, a souligné que l’organisation de ce forum au Maroc reflète l’engagement de l’université en faveur de l’ouverture internationale et du renforcement des partenariats euro-africains.

Il a, à cet égard, mis en avant la vocation de l’établissement à se positionner comme un espace de convergence des savoirs, favorisant l’interdisciplinarité, l’innovation et la co-production scientifique au service des enjeux sociétaux.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de l’Alliance CIVIS, Stefan Lang, a indiqué que ce forum constitue une étape structurante dans la consolidation d’un partenariat académique intercontinental fondé sur la transdisciplinarité et la mise en commun des expertises.

Il a relevé que cette dynamique vise à construire une vision partagée des enjeux globaux, en valorisant la diversité des approches culturelles et scientifiques, dans un esprit de coopération et de complémentarité.

Pour sa part, le vice-président de l’Université Hassan II de Casablanca, chargé de la recherche scientifique, de la coopération et du partenariat, Mustapha Lkhider, a précisé que les travaux du forum portent sur plusieurs axes stratégiques, notamment les défis environnementaux, la santé, la transition numérique et les mutations sociales.

Il a, en outre, fait savoir que près de 200 participants prennent part à cet événement, dont une majorité de chercheurs issus d’universités européennes et africaines, aux côtés de représentants d’institutions académiques nationales.

Le programme de cette première édition s’articule autour de formats interactifs et interdisciplinaires, incluant des tables rondes, des discussions thématiques, des présentations de travaux de recherche ainsi que des sessions d’échanges favorisant l’implication des acteurs académiques et de la société civile.

Le premier Forum CIVIS Afrique-Europe sera également marqué par la signature de la Charte Africaine de Recherche engageant ces institutions dans une dynamique de co-création. Ce partenariat met l’enseignement supérieur et la recherche scientifique au cœur des problématiques et challenges sociétaux pour un développement humain durable. Cette charte constitue un cadre axé sur l’Afrique visant à promouvoir un mode de collaboration en matière de recherche transformateur, qui servira à renforcer et à consolider la place du continent dans la production mondiale de connaissances scientifiques.

LR/MAP