L’ONMT positionne le Maroc comme une destination de référence à l’ITB china

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) participe à l’édition 2025 de l’ITB China, qui se tient du 27 au 29 mai au Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, avec l’ambition affirmée de positionner le Maroc comme une destination de référence pour les voyageurs chinois.

Lors de ce salon B2B de référence entièrement dédié au marché chinois du voyage, l’ONMT, à travers une présence renforcée et une mise en avant de l’offre touristique marocaine dans toute sa richesse et sa diversité, entend séduire les prescripteurs du marché chinois, en quête de destinations authentiques, sûres et qualitatives, indique un communiqué de l’Office.

“Le marché chinois est une priorité dans notre stratégie d’ouverture internationale. À ITB China, nous venons consolider nos relations avec les opérateurs du tourisme chinois et co-construire une nouvelle dynamique de croissance, en capitalisant sur l’attractivité unique du Maroc et les nouvelles connectivités en cours de développement”, a souligné Achraf Fayda, Directeur Général de l’ONMT, cité dans le communiqué.

Avec un stand de plus de 300 m², le Maroc marque une présence forte au cœur de l’ITB China, aux côtés de plus de 600 exposants internationaux issus de 80 pays et devant plus de 1.000 acheteurs et 15.000 visiteurs professionnels.

Le marché chinois, qui a connu une reprise spectaculaire avec 130 millions de voyageurs à l’étranger en 2024, devrait atteindre les 155 millions en 2025, selon l’ONU-Tourisme. Dans ce contexte, le Royaume entend saisir cette dynamique pour reconquérir et amplifier sa part de marché.

Point d’orgue de cette présence : la signature d’un Mémorandum d’Entente (MoU) stratégique avec TRIP.COM, la plus grande agence de voyages en ligne de Chine.

Ce partenariat, d’une durée de trois ans à compter du printemps 2025, vise à atteindre un objectif ambitieux de 1,15 million de nuitées chinoises au Maroc d’ici 2028. Il comprend également un travail d’envergure sur l’image et la notoriété de la destination, y compris sur les marchés connexes du Japon et de la Corée du Sud.

En parallèle, plusieurs autres partenariats seront signés avec des acteurs majeurs du marché chinois tels que FLIGGY, CITS, UTS ou encore Shanghai Youpai International Travel. Ces accords ciblent notamment les bassins émetteurs stratégiques de Pékin, Shanghai et Guangzhou, pour un objectif global de 100.000 nuitées additionnelles.

La participation de l’ONMT a l’ITB China s’inscrit dans une dynamique globale visant à renforcer la visibilité du Maroc en Asie, à capter de nouveaux flux touristiques à forte valeur ajoutée et à consolider la place du Royaume sur la carte des grandes destinations internationales, conclut le communiqué.

LR/MAP