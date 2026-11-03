L’ONMT déploie un dispositif d’envergure pour accélérer sa conquête du marché britannique

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L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) prend part, du 3 au 5 novembre 2026, au World Travel Market de Londres, l’un des principaux rendez-vous internationaux de l’industrie touristique.

L’inauguration du pavillon marocain a eu lieu, mardi, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui et du Directeur Général de l’ONMT, Achraf Fayda, précise un communiqué de l’Office.

Pour cette édition, l’ONMT déploie un pavillon de 850 m² réunissant 47 co-exposants, témoignant de la mobilisation des professionnels marocains autour des ambitions de développement sur le marché britannique.

Grandes enseignes hôtelières, groupes nationaux et internationaux, agences de voyages, réceptifs et spécialistes du tourisme d’affaires composent cette délégation.

La dimension territoriale occupe également une place centrale avec la participation de huit Conseils Régionaux du Tourisme : Marrakech-Safi, Agadir Souss-Massa, Fès-Meknès, Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Drâa-Tafilalet, Béni Mellal-Khénifra et Dakhla-Oued Eddahab.

Marrakech-Safi et Agadir Souss-Massa sont particulièrement mises à l’honneur en tant que deux destinations locomotives du marché britannique.

Cette mobilisation associe également les principales organisations professionnelles, représentées notamment par la Confédération Nationale du Tourisme, la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière, et la Fédération Nationale des Agences de Voyages du Maroc.

Cette participation intervient dans un contexte de croissance soutenue du marché britannique. À fin août 2026, le Maroc a accueilli 995.663 touristes britanniques, en progression de 7%, générant près de 3,4 millions de nuitées. En intégrant l’Irlande, les arrivées atteignent 1.065.715 visiteurs, ajoute la même source.

La dynamique repose notamment sur le développement de la connectivité aérienne. Huit compagnies relient aujourd’hui douze aéroports britanniques à huit destinations marocaines. Pour les saisons été 2026 et hiver 2026-2027, la capacité programmée atteint 1,97 million de sièges, en hausse de 7%.

Sur le volet commercial, les partenariats de l’ONMT avec les tour-opérateurs, plateformes de réservation et réseaux de distribution portent sur un objectif contractuel prévisionnel de 1.355.000 passagers, soit une progression de 9%.

À Londres, l’ONMT entend capitaliser sur ces performances pour consolider ses partenariats, développer de nouvelles opportunités commerciales et renforcer la visibilité des différentes destinations marocaines. L’objectif étant de convertir le potentiel du marché britannique en nouvelles parts de marché, en nuitées supplémentaires et en retombées économiques pour les territoires du Royaume, conclut le communiqué.

LR/MAP