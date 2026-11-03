Rabat | La Cheffe du gouvernement préside une réunion consacrée à la question du pouvoir d’achat

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La Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri a présidé, mardi à Rabat, une réunion consacrée aux derniers développements de la situation de l’économie nationale, au suivi de l’évolution du pouvoir d’achat et à l’examen de l’impact des fluctuations des prix sur le marché national et le quotidien des citoyens.

Lors de cette réunion, la Cheffe du gouvernement a affirmé que l’exécutif est pleinement conscient de la conjoncture économique actuelle et des défis qui en découlent, ajoutant qu’il saisit aussi l’ampleur des pressions et des charges qui pèsent lourdement sur les ménages marocains, en particulier les franges sociales pauvres et moyennes, indique un communiqué du Département de la Cheffe du gouvernement.

Mme El Mansouri a insisté que la protection du pouvoir d’achat et la préservation de la cohésion sociale constituent une priorité absolue dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental, affirmant que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour interagir, de manière responsable et efficiente, avec les mutations accélérées à l’échelle internationale et protéger le pouvoir d’achat des citoyennes et citoyens.

Le gouvernement, a-t-elle poursuivi, s’attèlera à l’élaboration et l’exécution de mesures pratiques, concrètes et efficaces, visant à atténuer les effets de la hausse des prix sur le quotidien des citoyens et à garantir leur stabilité ainsi qu’à assurer l’approvisionnement normal du marché national en produits de base.

Dans le cadre de la veille et du suivi par le gouvernement des différentes questions touchant à la vie quotidienne des Marocains, il a été décidé la création d’une commission interministérielle, composée de l’ensemble des départements concernés, qui tiendra ses réunions de manière périodique, en vue d’assurer le suivi de la fluctuation des prix et de prendre les mesures nécessaires pour la protection du pouvoir d’achat des citoyens, notamment les produits qui connaissent une forte demande durant le mois sacré de Ramadan.

Cette réunion s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, du Secrétaire général du gouvernement, du ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, du ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique et du ministre du Transport et de la Logistique.

LR/MAP