Médias-Sahara | L’ANME salue les succès diplomatiques du Maroc et appelle à un front médiatique uni

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L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), qui a exprimé son «immense fierté» en prenant connaissance du communiqué du Cabinet Royal, publié le vendredi 30 octobre 2026, relatif aux derniers développements du dossier du Sahara, a estimé plus nécessaire que jamais, dans ce contexte, un front uni de la profession pour défendre les Causes de la Nation.

Dans un communiqué intitulé «Les victoires du Maroc se poursuivent, l’heure de la mobilisation médiatique a sonné», publié le 1er novembre 2026, l’ANME –que préside Driss Chahtane et qui compte la majorité des médias nationaux- a tenu, avant tout, à «exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à Sa Majesté le Roi, à l’instar de tous les citoyens marocains», lesquels, écrit l’ANME, «ont accueilli avec une grande joie ce haut communiqué, y voyant, une nouvelle fois, le signe que le Royaume poursuit sa marche sur la voie de la victoire dans l’affaire de notre Sahara marocain ainsi que dans toutes les autres causes de la Nation et de ses citoyens».

Soulignant ensuite l’importance du momentum national que connaît le pays, le Communiqué de l’Association, que signe son Bureau exécutif, relève l’importance du traitement médiatique de toutes les questions intéressant la patrie. Traitement qui doit être mené de manière à déjouer toute opportunité pour les ennemis du Maroc, à offrir un modèle de journalisme digne de ce Maroc victorieux, et à servir de leçon aux médias de certains pays voisins qui s’engagent dans des campagnes hostiles contre notre pays et ses intérêts, sur la base de directives non déontologiques, portant ainsi un grave préjudice à la profession de journaliste.

Ce moment de victoire nationale pour le Maroc est un moment de rassemblement pour la presse nationale et citoyenne, souligne encore le Bureau exécutif. Ajoutant que les membres de l’ANME sont pleinement conscients des défis qui attendent les médias marocains, qu’ils ont foi en la capacité des journalistes marocains —hommes et femmes— à hisser leur profession au niveau qu’attend d’eux le Maroc tout entier, du sommet à la base.

«L’objectif est que notre presse puisse accompagner, par de futures victoires professionnelles, les grandes victoires nationales que notre pays, le Maroc, réalise grâce à la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi», poursuit le Bureau Exécutif.

Pour l’Association des patrons de presse, l’heure est au sérieux dans le secteur des médias ; le moment de vérité est venu. Le Maroc attend de ses «soldats» du champ médiatique qu’ils apportent un véritable soutien à ses soldats stationnés aux frontières, qui veillent à la sécurité et à la tranquillité des citoyens, ainsi qu’à ses soldats sur le front diplomatique qui mènent des batailles et les remportent sous la conduite de Sa Majesté le Roi.

Cette réussite médiatique est tout à fait réalisable, à condition de s’unir autour d’une vision commune, de se conformer aux exigences, à l’éthique, aux règles, aux usages et aux lois de la profession, et de placer, avant toute autre considération, l’intérêt du Maroc au premier plan, plaide encore l’ANME.

En conclusion, les membres de l’Association nationale des médias et des éditeurs se sont dits convaincus que ce message sera entendu par l’ensemble de la profession, dont la plupart des membres —femmes et hommes— connaissent l’importance de la bataille médiatique dans les luttes que mène la Nation, et sont conscients de son rôle dans toutes les victoires du pays, qu’il s’agisse de celles qui ont été réalisées ou de celles à venir, à court ou long terme, avec la volonté de Dieu.

LR