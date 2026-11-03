Rabat | M. Hammouchi reçoit le Chef du Service de la Sécurité de l’État du Qatar

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Le Directeur Général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire (DGSN-DGST), M. Abdellatif Hammouchi, a reçu, mardi à Rabat, le Chef du Service de la Sécurité de l’État du Qatar, Khalfan bin Ali bin Khalfan Al-Batty Al-Kaabi, en présence d’une délégation sécuritaire de haut niveau des deux parties.

Un communiqué du Pôle DGSN-DGST indique que les deux parties se sont félicitées, lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre le Royaume du Maroc et l’Etat du Qatar frère, du niveau distingué des relations bilatérales et de la coopération conjointe en matière de renseignement dans le domaine de la lutte antiterroriste.

A cette occasion, les deux parties ont affirmé que cette coopération, qui puise sa force dans les relations historiques et fraternelles solides unissant les deux pays, constitue un pilier fondamental pour la sécurité et la stabilité de la région, tout en mettant l’accent sur la nécessité de poursuivre cette dynamique à travers l’échange d’expertise et la coordination sur le terrain, à travers l’organisation de sessions de formation conjointes et l’élargissement de l’action commune en vue d’englober les différentes formes de criminalité organisée, y compris les crimes financiers et électroniques.

La partie qatarie a fait part de sa volonté de partager avec le Royaume du Maroc son expérience distinguée en matière d’organisation des grandes manifestations sportives, dont la Coupe du Monde de football, faisant part de son entière disponibilité à mettre tout l’appui nécessaire à la disposition des services sécuritaires marocains en vue de garantir le succès de la prochaine édition de la Coupe du Monde de football 2030.

Sur un autre registre, les deux parties ont examiné la situation sécuritaire actuelle à la lumière des défis et des tensions complexes aux niveaux régional et international. Dans ce sens, elles ont mis l’accent sur l’importance de renforcer les mécanismes de coopération proactive pour faire face aux menaces communes, notamment celles liées au terrorisme, à l’extrémisme et à la criminalité organisée qui tirent profit d’une situation d’instabilité, souligne le communiqué.

Ces entretiens bilatéraux témoignent de l’engagement du Pôle DGSN-DGST en faveur de la consolidation des partenariats sécuritaires et de renseignement avec les pays frères et amis, ainsi que du renforcement des niveaux et formes de coopération sécuritaire bilatérale et multilatérale, qui constituent l’instrument le plus efficace et idoine à même de faire face aux menaces sécuritaires croissantes, selon une vision collective et commune, conclut le communiqué.

LR/MAP