Boualem Sansal | « Le Royaume du Maroc est un pays formidable dans tous les domaines »

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Le Maroc est un pays formidable dans tous les domaines, a affirmé, lundi à Rabat, l’écrivain Boualem Sansal, membre de l’académie française, saluant les transformations remarquables accomplies par le Royaume dans les secteurs économique, culturel, scientifique et agricole.

Le Royaume jouit d’une belle image à l’international, a-t-il relevé, mettant en avant la stratégie de développement « porteuse de succès », adoptée par le Maroc.

Le Royaume est devenu un pays émergent qui a décollé et su se développer, a-t-il fait remarquer dans une déclaration à la presse à l’occasion d’une rencontre littéraire organisée à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, relevant de l’Université Mohammed V de Rabat.

L’écrivain a souligné l’importance du rayonnement international du Maroc et de son attractivité auprès des investisseurs, des artistes et des intellectuels.

Évoquant sa rencontre avec les étudiants, l’écrivain a insisté sur le rôle essentiel de la littérature dans l’éveil des consciences, la réflexion critique et la circulation des idées, tout en mettant en avant la contribution des intellectuels au rapprochement entre les peuples.

Lors de cette rencontre, M. Sansal est revenu sur son parcours intellectuel et les circonstances qui l’ont conduit à la littérature.

Les débats ont exploré plusieurs titres phares de sa bibliographie, notamment « Le Village de l’Allemand, Rue Darwin et 2084 », « La fin du monde » et « La Légende ». La rencontre a également abordé la place de la langue française au Maghreb, à travers son essai « Le français, parlons-en ! »

Le site d’information Le360 avait accueilli, jeudi à Casablanca, l’écrivain Boualem Sansal pour une nouvelle édition de son cycle de conférences «Le Grand Témoin», animée par le journaliste et chroniqueur Karim Serraj.

Ce rendez-vous a été l’occasion de procéder à un échange approfondi sur son parcours, son œuvre et les questions qui l’animent.

Boualem Sansal y est revenu sur ses livres et son itinéraire. Il a évoqué aussi les événements qui, de sa détention en Algérie à sa libération, l’ont conduit à s’installer en France.

LR/MAP