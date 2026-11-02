Sahara marocain | La communauté internationale a opté pour le réalisme et la crédibilité de la position du Maroc (M. Ould Errachid)

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La communauté internationale n’a pas opté pour l’immobilisme, mais s’est plutôt orientée vers le réalisme et la crédibilité de la position du Royaume du Maroc et aux initiatives qu’il a proposées pour mettre un terme à des décennies d’attente et de prolongation du conflit autour du Sahara marocain, a affirmé, lundi à Rabat, le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid.

Intervenant lors de la séance commune des deux Chambres du Parlement consacrée aux derniers développements de la cause nationale, M. Ould Errachid a hautement salué les réalisations de la Sage diplomatie Royale, menée avec une grande persévérance par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, une diplomatie qui sait, selon lui, quand s’exprimer, quand écouter et quand laisser le temps révéler la vérité.

A cette occasion, il a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance à « nos frères et amis à travers le monde, ainsi qu’aux divers États, gouvernements, parlements, unions parlementaires et institutions qui ont manifesté leur soutien au Maroc et à sa cause nationale », estimant que ces prises de position « réaffirment la confiance dans le sérieux et la crédibilité de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine ».

Cette séance commune des deux chambres du Parlement intervient à un « moment charnière de l’histoire de notre première cause nationale ; un moment où nous gardons à l’esprit, avant toute chose, que derrière les positions diplomatiques et les résolutions internationales se trouvent la cause d’une patrie, la mémoire d’un peuple, les sacrifices de plusieurs générations et la volonté d’une Nation qui ne saurait transiger sur son intégrité territoriale », a-t-il dit.

À cet égard, il a exprimé sa profonde fierté et sa haute appréciation quant à la teneur du communiqué du Cabinet Royal, qui témoigne d’une grande clarté de vision et d’une réelle clairvoyance et marque le passage d’une logique de simple gestion du différend à une approche fondée sur une transformation profonde des paramètres.

Le Leadership sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, constitue le pilier fondamental ayant orienté ce processus et permis à la cause nationale d’engranger des acquis politiques et diplomatiques qualitatifs, a affirmé M. Ould Errachid.

Après avoir rappelé la position collective exprimée par l’Union européenne, ainsi que le ralliement de nouveaux États du monde entier en soutien à la position du Royaume, le Président de la Chambre des Conseillers a insisté sur le fait que « cette dynamique s’est renforcée, le 30 octobre dernier, par le soutien de onze membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à un projet de résolution visant à réexaminer le mandat de la mission onusienne et à consacrer l’initiative d’autonomie, sous souveraineté marocaine, comme seule base de négociations et de solution définitive ».

Pour M. Ould Errachid, l’un des fondements majeurs de la position du Royaume réside dans la combinaison de la légitimité historique et de la légitimité démocratique, telle qu’incarnée par la présence effective de Marocains originaires du Sahara marocain au cœur des institutions constitutionnelles du Royaume et aux différents niveaux de gestion de la chose publique, précisant qu’il s’agit là d’une légitimité historique qui puise son fondement dans les liens d’allégeance et de loyauté ayant uni les tribus sahraouies et leurs cheikhs aux Glorieux Sultans et Rois Alaouites.

Ces liens ont été consolidés par la pratique démocratique et la représentation électorale dans le cadre d’un processus continu de participation politique, couronné par les élections législatives du 23 septembre, lors desquelles les provinces du Sud ont enregistré les taux de participation les plus élevés à l’échelle nationale, illustrant ainsi leur sentiment d’appartenance nationale indéfectible et leur engagement dans l’édification de leur avenir, dans le cadre de la souveraineté marocaine et de l’intégrité territoriale du Royaume, a-t-il ajouté.

« A la lumière de ces développements, notre pays avance avec confiance vers l’avenir, en s’appuyant sur le consensus national et la cohésion du peuple autour des constantes de la nation, et en s’attachant à son engagement en faveur de la paix et du cessez-le-feu, tout en restant déterminé à préserver sa souveraineté, son intégrité territoriale et la sécurité de ses citoyens », a-t-il souligné.

Dans ce sillage, M. Ould Errachid a mis l’accent sur la responsabilité de l’institution parlementaire dans l’accompagnement de cette dynamique, ce qui impose aux représentants de la nation de multiplier et d’intensifier les efforts sur trois plans fondamentaux, à travers notamment le renforcement de la diplomatie parlementaire bilatérale et multilatérale et la poursuite de l’engagement des deux Chambres du Parlement à soutenir les efforts menés par la diplomatie officielle pour défendre la cause nationale.

Ces efforts, a-t-il poursuivi, portent également sur la capacité du Parlement à « accompagner les différents développement que connaît la cause nationale, la poursuite de la mobilisation nationale et le renforcement de notre front interne », qui a constitué, tout au long de ce parcours, un levier fondamental pour « la défense de notre intégrité territoriale en tant que cause fédératrice qui transcende les clivages politiques et partisans, et autour de laquelle convergent les institutions et l’ensemble des forces vives de la nation ».

Il a, par ailleurs, relevé que les récents développements vont bien au-delà de la simple fin de mandat d’une mission onusienne, notant qu’ils sont susceptibles d’ouvrir de nouveaux horizons vers le règlement définitif du dossier du Sahara marocain, « lesquels doivent mettre un terme aux souffrances de nos frères dans les camps de Tindouf ».

Une génération entière a grandi sous des tentes dites temporaires, et il est inconcevable qu’une autre y grandisse, a-t-il soutenu, précisant que « le retour à la mère patrie n’est une défaite pour personne, mais plutôt un retour vers un foyer dont les portes sont toujours restées ouvertes, afin de participer à la poursuite de l’essor du développement que connaît le Sahara marocain, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume ».

« Ce que nous vivons aujourd’hui nous invite à nous remémorer avec toute la déférence voulue les martyrs de l’intégrité territoriale, ainsi que les immenses sacrifices consentis par nos Forces Armées Royales, déployées aux frontières de la patrie pour en défendre l’intégrité », a-t-il souligné.

Il a mis en avant les « efforts constants déployés par les différents corps militaires et de sécurité, à savoir la Gendarmerie Royale, la Sûreté Nationale, les Forces Auxiliaires, la Protection Civile et les autorités locales, dans l’accomplissement de leur devoir national et la préservation de la sécurité des citoyens, sous la Sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste ».

LR/MAP