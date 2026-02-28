Partager Facebook

L’État du Koweït a fermement condamné l’attaque iranienne ayant visé son territoire samedi matin, en violation flagrante de sa souveraineté, de son espace aérien, du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Dans un communiqué, le ministère koweïtien des Affaires étrangères a souligné le droit plein et légitime du Koweït de se défendre, en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, en réponse à cette agression flagrante, d’une manière proportionnée à l’ampleur et à la nature de cette attaque et dans le respect du droit international.

Le Koweït a réaffirmé également son droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger son territoire, son peuple et les résidents sur son sol, de manière à garantir la préservation de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité.

Le ministère a noté que les systèmes de défense du Koweït ont réussi à repousser cette agression conformément aux procédures opérationnelles approuvées et aux règles d’engagement en vigueur, ajoutant que la poursuite de ces actes militaires hostiles dans la région est de nature à compromettre la sécurité et la stabilité régionales.

