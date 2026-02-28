Les Émirats arabes unis condamnent les attaques de missiles iraniennes ayant visé leur territoire

Partager Facebook

Les Émirats arabes unis ont condamné avec la plus grande fermeté les attaques de missiles iraniennes flagrantes ayant visé leur territoire ainsi que plusieurs pays frères de la région, estimant qu’il s’agit d’une violation manifeste de la souveraineté nationale et d’une atteinte claire aux principes du droit international et à la Charte des Nations unies.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a affirmé la pleine solidarité des Émirats arabes unis et son soutien aux pays frères touchés par ces attaques, soulignant que “la sécurité des États frères est indivisible et que toute atteinte à la souveraineté de l’un d’entre eux constitue une atteinte à la sécurité et à la stabilité de l’ensemble de la région”.

Les Émirats arabes unis ont également réaffirmé leur rejet catégorique de l’utilisation du territoire des pays de la région comme théâtre de règlements de comptes ou d’extension des conflits, mettant en garde contre les graves conséquences de la poursuite de telles violations, qui sapent la sécurité régionale et internationale et menacent la stabilité de l’économie mondiale ainsi que la sécurité énergétique.

Ils ont en outre renouvelé leur appel à la retenue et au recours aux solutions diplomatiques et au dialogue sérieux, affirmant qu’il s’agit de la voie la plus appropriée pour surmonter les crises actuelles et préserver la sécurité de la région ainsi que la stabilité de ses peuples.

Les Émirats arabes unis se réservent le droit plein et légitime de répondre à ces agressions de manière à garantir la protection de leur souveraineté, de leur sécurité nationale, de la sécurité de leur territoire, ainsi que de celle de leurs citoyens et résidents, conformément au droit international, a ajouté le communiqué, affirmant que les Émirats arabes unis ne feront preuve d’aucune complaisance dans la défense de leur sécurité et de leur souveraineté quelles que soient les circonstances.

LR/MAP