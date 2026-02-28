La Jordanie condamne l’attaque iranienne au moyen de missiles contre son territoire

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministère jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés a fermement condamné, samedi, l’attaque iranienne au moyen de missiles balistiques ayant visé le territoire du Royaume de Jordanie.

Dans un communiqué, le ministère a affirmé que la Jordanie continuera de prendre toutes les mesures disponibles et nécessaires pour protéger la sécurité de ses citoyens, ainsi que son intégrité territoriale et sa souveraineté.

Dans le même contexte, le ministère a condamné les attaques ayant ciblé les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar et le Koweït, réaffirmant la solidarité totale de la Jordanie et son soutien “aux pays frères face à toute agression portant atteinte à leur souveraineté, leur sécurité et leur stabilité”.

Par ailleurs, le ministère a souligné “la nécessité de faire preuve de retenue et de privilégier les solutions diplomatiques et le dialogue pour surmonter les crises et préserver la sécurité et la stabilité de la région”, ajoutant que la Jordanie “poursuivra sa coopération avec les pays frères et amis afin de mettre fin aux tensions régionales et de consolider la sécurité et la stabilité dans la région.

LR/MAP